Quer ingressos para o Natal da Disney em Curitiba? Venda abre nesta quinta!

A venda geral de ingressos para o primeiro espetáculo natalino da Disney no Brasil começa nesta quinta-feira (21), às 14h. A apresentação ao vivo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível ocorre de 16 a 23 de dezembro, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, e será um dos grandes destaques do Natal de Curitiba 2025, maior programação natalina e de fim de ano do Brasil.

>>> As vendas serão por este link!

O Natal da Disney em Curitiba também terá duas experiências gratuitas, que começam antes do show ao vivo no pavilhão de exposições. Uma delas é o Parque Mágico, que ocorre de 4 a 23 de dezembro, com ativações lúdicas, ambientações temáticas e espaços fotografáveis espalhados pelo Parque Barigui.

Também no mesmo período ocorre o Disney+ Open Air, com exibição de conteúdos especiais do serviço de streaming Disney+ ao ar livre, na lateral do pavilhão. Durante a semana, no período da manhã, haverá sessões exclusivas para estudantes da rede municipal de ensino.

Espetáculo ao vivo

Com direito à participação de Mickey, Minnie e outros personagens amados em todo o mundo, a apresentação ao vivo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível contará com mais de 30 artistas em cena, cenários, efeitos e figurinos especiais, trilha sonora original e uma narrativa criada especialmente para transmitir uma mensagem de esperança, união e celebração.

No enredo do espetáculo, apresentando dentro do Centro de Eventos Positivo, dois anfitriões têm a missão de embalar sonhos e desejos que chegam a um centro de distribuição. Os personagens da Disney se unem para garantir que cada desejo se transforme em uma celebração especial, além de completar uma missão junto ao público.

O espetáculo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Disney e AirPromo, e apresentação Nubank.

Os ingressos

Os valores do show ao vivo vão de R$ 25 (meia-entrada) a R$ 50 nos assentos a preços populares (20% da capacidade total), que ficam na arquibancada lateral. Nos demais setores, os ingressos do primeiro lote variam de R$ 149,50 (meia-entrada) a R$ 399. Haverá lugares reservados para Pessoas com Deficiência (PCD), Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMR) e seus acompanhantes.

Clientes Nubank e Disney+ contam com 10% de desconto na tarifa inteira. Os descontos não são cumulativos. Na pré-venda exclusiva para clientes Nubank, realizada na última segunda-feira (18) e com ingressos esgotados em poucas horas, foram disponibilizados 20% do total de ingressos comercializáveis (exceto preços populares) de todos os setores.

Natal de Curitiba 2025

O Natal de Curitiba 2025 começa no dia 25 de novembro. Moradores e turistas poderão aproveitar 43 dias de atrações, com apresentações até 23 de dezembro e decoração até 6 de janeiro de 2026. Mais de 150 espetáculos promovidos pela Prefeitura, patrocinadores e privados formarão o calendário natalino de Curitiba.