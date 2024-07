Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil

Mais uma vez, a Mozzarellart é destaque em uma premiação do universo queijeiro. Desta vez, foram 3 medalhas de ouro e cinco medalhas de prata durante a sétima edição do Prêmio Queijo Brasil, que foi realizado entre 11 a 14 de julho, em Blumenau, Santa Catarina. O maior destaque foi para a Mozzarella Fior di Latte, eleita pelos jurados como a melhor do Brasil.

O queijo, que é um clássico italiano, é produzido na Mozzarellart conforme manda a tradição: apenas com leite fresco, sal e a habilidade do Casaro (como é conhecida a função de queijeiro na Itália) em filar e moldar a massa em formato de bola, em uma água quase em ponto de fervura.

A Mozzarella é conservada em uma embalagem no próprio soro do leite e vendida fresca, todos os dias, nas duas lojas da Mozzarellart, localizadas no bairro Juvevê, em Curitiba, e em Balneário Camboriú. O queijo é utilizado tradicionalmente na famosa Salada Caprese, com manjericão e tomate. Mas também pode ser usado em pizzas e outros tipos de saladas

“Para nós, é uma alegria, mas não uma surpresa, receber esse reconhecimento. Pois realizamos um trabalho contínuo desde a nossa inauguração junto aos nossos fornecedores para ter um leite com uma qualidade igual e até superior do que encontramos na Itália. Além disso, nossa equipe foi treinada por casaros italianos, que nos ensinaram a receita autêntica dos queijos, que são produzidos de maneira artesanal, fresca e sem adição de nenhum aditivo químico”, destaca, Renata Bueno, sócia-fundadora da Mozzarellart.

Além da Fior di Latte, a Mozzarellart também recebeu a medalha ouro para a Caciotta (um queijo fermentado, com cura média, casca fina e interior cremoso e poroso) e o Strachinno (um queijo de pasta mole, que costuma ter cinco centímetros de altura e pode apresentar uma lanugem de mofo branco, com uma textura que lembra o conhecido cream cheese).

Outros cinco queijos foram premiados com a medalha de prata: Mozzarellina (pequenas bolas de Mozzarella), Cacciocavallo (um queijo semi-duro e maturado, com saborial, o que garante um sabor firme e intenso), Scamorza (conhecida como a massa da Mozzarella seca, tem maturação curta, com sabor suave, mas consistência firme), Primo Sale (um queijo frescal, similar ao minas, muito leve e fresco) e a Burrata, carro-chefe da Mozzarellart (uma bolsa de Mozzarella, recheada com fios de queijo e creme de leite fresco) – vale mencionar que entre as burratas avaliadas, a da Mozzarellart recebeu a maior premiação da competição.

Segunda premiação do ano

É a segunda vez em 2024 que a Mozzarellart recebe prêmios importantes em competições nacionais com seus queijos. Em abril, a queijaria paranaense foi reconhecida durante o 3º Mundial do Queijo do Brasil, evento realizado em São Paulo.

O concurso, que avaliou milhares de queijos de todo o país, elegeu o Caciocavallo com o selo SuperOuro, conquistando a nota máxima da competição. Além disso, a Ricotta foi premiada com o selo Ouro, atestando a qualidade diferenciada do produto. Por fim, o Iogurte Natural produzido pela Mozzarellart recebeu o selo Prata.

Queijo produzido no Juvevê

Um autêntico caseifício – como são conhecidas as casas de queijo na Itália – em solo curitibano e com insumos paranaenses: a Mozzarellart iniciou suas operações no Brasil em 2018 e desde então tem conquistado o paladar dos curitibanos com os queijos que são produzidos artesanalmente à risca das receitas tradicionais italianas. O grande destaque fica para a Burrata, uma bolsa de Mozzarella recheada com Stracciatella – fios de queijo envoltos em creme de leite fresco.

A sede da primeira unidade fica em uma charmosa casa no bairro Juvevê, em Curitiba. Rapidamente, a Mozzarellart começou a conquistar os paladares não apenas dos consumidores, mas também de chefs e donos de restaurantes, padarias e empórios da cidade.

Parte do sucesso talvez possa ser explicada também pelo “show” diário para quem passa pela Rua Rocha Pombo, na frente da unidade: com uma fachada totalmente envidraçada, é possível acompanhar a produção dos queijos, uma verdadeira experiência italiana em plena Curitiba.

O sucesso refletiu não apenas para a unidade do Juvevê, mas também para um segundo caseifício, inaugurado em Balneário Camboriú.

Além da Burrata, a Mozzarellart também produz diversos tipos de queijos, entre eles a Mozzarella Fior di Latte, Ricotta, Nodino, Caciocavallo, Caciotta, Scamorza, Primo Sale, assim como o Iogurte Natural.

As lojas ainda contam com um empório de produtos importados da Itália, adega com vinhos selecionados, focaccias artesanais e massa para pizza. É possível adquirir os produtos também pelo delivery próprio através do site mozzarellart.com.br

