Queda em canteiro de praça mobiliza Bombeiros no Centro de Curitiba

Um homem de 56 anos caiu na Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba, no início da tarde desta quinta-feira (03). A queda aconteceu num canteiro em que ficam as árvores da praça. O espaço é rebaixado, com cerca de meio metro de diferença da altura da calçada, onde o homem estava andando.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o homem. Entretanto, populares ajudaram ele a sair do local antes da chegada dos socorristas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima não lesões aparentes, mas estava com dor no tórax. Ele recebeu o primeiro atendimento na praça e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Universitário Cajuru.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!