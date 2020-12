Às vésperas do ano novo, quando o movimento de passageiros nas estradas aumenta consideravelmente, os passageiros de Curitiba ganharam mais uma opção de transporte rodoviário a partir do próximo dia 29. A plataforma de viagens de ônibus Wemobi promete passagens mais acessíveis com atendimento 100% digital.

A empresa inicia a operação do trecho São Paulo-Curitiba com até quatro saídas diárias. O novo trajeto faz parte da estratégia de expansão da empresa, que já atua em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O embarque e desembarque serão nas rodoviárias do Tietê em São Paulo e na de Curitiba, além do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. As saídas diárias serão às 22h15 e 23h, e às 10h15 e 11h nas segundas, quintas, sextas-feiras e sábados. As passagens custam a partir de R$ 19,90 e estão disponíveis para compra no site da Wemobi.

“A wemobi chega ao sul do país para proporcionar uma opção de mobilidade mais acessível, confortável e segura no transporte regular de passageiros. Seguimos em ritmo de crescimento, buscando ampliar ainda mais as possibilidades de destinos aos clientes que precisam viajar neste momento, levando uma nova experiência de viagem, mais digital, ao setor de transporte rodoviário”, afirma Rodrigo Trevizan, diretor executivo da e-bus e Head da Wemobi.

Lançada no final de julho, a wemobi também está complementando sua frota para aumentar o volume de partidas, totalizando hoje 12 ônibus. Todos os veículos são de dois andares (double deck). O embarque de passageiros é feito por QR Code ou reconhecimento facial e durantes as viagens são tomadas medidas como medição de temperatura, uso de álcool gel e obrigatoriedade de máscara, além de manter protocolos de higienização interna dos veículos.