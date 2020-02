Quatro pessoas que viajaram para a Itália entre a última semana de janeiro e segunda quinzena de fevereiro deste ano estão sob suspeita de infecção pelo novo coronavírus em Curitiba. Os casos são investigados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que divulgou novos dados sobre a doença na tarde desta sexta-feira (28).

ASSISTA – Claudia Silvano do Procon orienta sobre preços abusivos de máscaras cirúrgicas e álcool gel

De acordo com a secretaria, os dois primeiros pacientes são um casal – homem de 30 anos e uma mulher de 25 anos – que estão em isolamento domiciliar desde que foram atendidos por médicos da rede particular. O casal teria passado pelas cidades de Roma e Florença, na Itália – país com mais casos de coronavírus na Europa, com 650 infectados e 17 mortes até o início da manhã desta sexta-feira.

A terceira suspeita foi registrada após um homem de 42 anos procurar um hospital da rede privada, depois que os sintomas de resfriado leve, tosse e coriza apresentarem piora, levando a febre e dificuldade para respirar. Após o atendimento inicial, o paciente foi internado no mesmo hospital, onde permanece em quarto isolado para tratamento por infecção pulmonar. Segundo a SMS, o quadro de saúde dele é estável.

LEIA MAIS – Compartilhar chimarrão pode ser um risco para o coronavírus. Entenda!

O último caso é o de um homem de 41 anos, que foi atendido no ambulatório de saúde da empresa onde trabalha, após apresentar febre, tosse, coriza e outros sintomas semelhantes a uma gripe. Avaliado pelos médicos, ele foi orientado a permanecer em isolamento domiciliar voluntário.

Em todos os casos suspeitos, ainda de acordo com a pasta, houve coleta de amostras para exames laboratoriais. Os materiais coletados foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen) e a secretaria aguarda os resultados.

Casos descartados

Ainda na tarde desta sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que três casos suspeitos de coronavírus investigados no Paraná foram descartados após exames realizados pelo Lacen.

Uma idosa de 66 anos de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba (RMC), foi diagnosticada com o vírus da gripe H3N2. Apesar de o exame descartar coronavírus, a paciente segue internada. O quadro dela é estável e em breve deve receber alta para acompanhamento domiciliar.

LEIA AINDA – Padre Reginaldo Manzotti recebe alta após passar dias hospitalizado em Curitiba

Outra paciente, uma mulher de 29 anos que está em isolamento domiciliar em Ponta Grossa, nos Campos Gerais e que também apresentava sintomas suspeitos de infecção pela Covid-19, está na verdade com Rinovírus.

Já a mulher de 27 anos de São José dos Pinhais, também na RMC, teve resultado positivo para Influenza B. Assim como os outros casos suspeitos, ela também esteve na Itália recentemente. A coleta de material para exames dela foi feito quarta-feira (26). A paciente está internada em isolamento.

Definição de caso suspeito

Por se tratar de um novo vírus, o comportamento e evolução dos casos está sob monitoramento das autoridades nacionais e internacionais de saúde. Até o momento são considerados casos suspeitos as seguintes situações:

Situação 1: Febre e pelo menos um sintoma respiratório – tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais (alargamento da abertura das narinas durante a respiração) – e histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Situação 2: Febre e pelo menos um sintoma respiratório – tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais (alargamento da abertura das narinas durante a respiração) – e histórico de contato próximo com algum caso suspeito, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Situação 3: Febre e pelo menos um sintoma respiratório – tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais (alargamento da abertura das narinas durante a respiração) – e contato próximo com algum caso confirmado de coronavírus, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas.

Fonte: SMCS/SMS.