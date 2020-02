A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) monitora desde a noite de quarta-feira (26) mais um caso suspeito de coronavírus no Paraná. A paciente é uma mulher de 29 anos da cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, que esteve recentemente na Itália – país que mais concentra mais casos de coronavírus na Europa, com 12 mortes, e de onde veio o paciente de 61 anos de São Paulo confirmado como o primeiro caso da doença no Brasil.

De acordo com a Sesa, a mulher buscou atendimento em um hospital particular no último domingo (23) após ficar na Itália entre 12 e 16 de fevereiro. Ela apresentava sintomas clínicos que podem corresponder ao novo coronavírus: febre, dor de gargante e de cabeça.

A paciente está em isolamento domiciliar, sendo acompanhada por uma equipe de saúde. Além disso, foi coletado material para exame no Laboratório Central do Estado (Lacen), cujo resultado deve sair até o fim de semana. Se não for confirmada a infecção pelo Lacen, a prova sera encaminhada para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro, para avaliação definitiva.

Esse é o segundo caso suspeito de coronavírus investigado pela Sesa nesta semana. Quarta-feira, a secretaria descartou a contaminação de um homem de 50 anos de Guaíra, no Oeste do estado, que também esteve recentemente na Itália.

Em Ponta Grossa, este é o segundo caso suspeito. No dia 14 de fevereiro, a Sesa descartou a infecção em um menino de 7 anos que esteve na China, o epicentro do coronavírus. O caso foi acompanhado nove dias por uma equipe de saúde e só foi completamente descartado após exame na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Até quarta-feira, o Ministério da Saúde monitorava 20 casos suspeitos de coronavírus no Brasil.

Como prevenir o coronavírus?