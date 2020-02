A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa) descartou na manhã desta quarta-feira (26) a possibilidade de coronavírus no paciente de 50 anos que era suspeito de estar com a doença em Guaíra, cidade do Oeste do estado. O descarte do paciente paranaense acontece no mesmo dia em que o primeiro caso de coronavírus é confirmado no Brasil, um paciente de São Paulo de 61 anos que veio da Itália.

O paciente de Guaíra também voltou recentemente da Itália, onde esteve com a esposa e uma amiga. O país europeu que já registrou 11 mortes causadas pelo vírus, e apresenta sintomas relativos a síndrome respiratória, mas sem febre.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Guaíra, o suspeito que teve o diagnóstico descartado está em casa, isolado e monitorado por uma equipe de saúde. A coleta de material para análise feita em Curitiba foi feita na manhã desta terça.

+Veja também! Brasil confirma primeiro caso de coronavírus: paciente é de SP e veio da Itália

Segue o protocolo

A cidade de Guaíra reforçou que segue o protocolo do Ministério da Saúde e que tais medidas são tomadas para evitar uma possível propagação caso a suspeita se confirme.

+Leia mais! Coronavírus: perguntas e respostas sobre o novo vírus

Como prevenir o coronavírus?