Quatro apostadores de Curitiba vivem momentos de pura emoção com a Mega Sena 2859

A sorte sorriu para quatro apostadores de Curitiba com a Mega-Sena 2859. No sorteio realizado na noite de terça-feira (07), os sortudos acertaram cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena 2859, garantindo um prêmio de R$ 33 mil para cada um.

A Mega-Sena é a loteria mais popular do Brasil, conhecida por seus prêmios milionários. Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas e levado o prêmio principal, os curitibanos tiveram motivos para comemorar com a quina, que é o acerto de cinco números.

Com o prêmio principal acumulado, a expectativa para o próximo sorteio da Mega-Sena aumenta. O concurso 2860, marcado para quinta-feira (27), promete agitar os apostadores, com um prêmio acumulado estimado em R$ 38 milhões. Quem sabe a sorte não continua sorrindo para os curitibanos?

As apostas de Curitiba que ganharam prêmio com a quina da Mega Sena 2859 foram feitas nas seguintes lotéricas: General Loterias, no Centro, e por meio de canal eletrônico. Veja mais no detalhamento das apostas no fim desta gloriosa matéria.

Como jogar na Mega Sena?

Para quem deseja tentar a sorte, as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pelo site oficial da Caixa. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 5,00. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de ganhar.

Vale lembrar que o jogo responsável é fundamental. A Caixa recomenda que os apostadores não gastem mais do que podem com as loterias e sempre verifiquem os resultados em canais oficiais.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR GENERAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$33.331,53 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$33.331,53 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$33.331,53 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$33.331,53

