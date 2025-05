Canteiro em rua movimentada de Curitiba vai receber 250 novas árvores

O canteiro central da Rua João Bettega, no bairro Portão, em Curitiba, está sendo preparado pelas equipes do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para o plantio de 250 árvores da espécie jacarandá. As árvores ocuparão aproximadamente 5 km da João Bettega, no trecho entre as ruas Aristides Borsato e Desembargador Cid Campelo.

O trabalho de abertura dos berços, onde as mudas serão plantadas, começou na segunda-feira (05). De acordo com o diretor de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff, os trabalhos são feitos por uma máquina escavadeira e faixas de trânsito ao lado do canteiro da rua precisam ser bloqueadas para a segurança de motoristas e pedestres.

“Pedimos que os motoristas tenham atenção e diminuam a velocidade, os bloqueios são provisórios e estão bem sinalizados com cones e placas. À medida que avança a abertura dos berços, o bloqueio do trânsito também muda”, disse Roloff.

Para diminuir os transtornos, o trabalho é feito fora dos horários de pico, começam às 8h30 e vão até 15h30. A previsão é que as escavações e os plantios das novas árvores sejam concluídos em cinco meses.

Nesta terça-feira (6/5), o engenheiro civil da SMMA Murilo Pioto, acompanhou as equipes. “Esse é um trabalho bem específico, precisamos primeiro escavar o canteiro central e nivelar a terra. Depois será escavado o asfalto e toda a base para buscar o solo, assim as árvores conseguirão se enraizar”, explicou Pioto.

Trabalho semelhante foi feito nas avenidas Sete de Setembro, República Argentina, Winston Churchill e João Gualberto, onde o asfalto também precisou ser escavado para o plantio de novas árvores.

Avenida Silva Jardim está recebendo novas árvores

Nesta semana também estão sendo feitos novos plantios de árvores no canteiro central da Avenida Silva Jardim, no trecho entre as ruas Cândido Xavier e João Negrão, nos bairros Água Verde e Rebouças. Serão plantadas 400 árvores da espécie manacás da serra. Nas laterais da avenida já foram plantados 200 ipês brancos.

O trânsito na Silva Jardim também pode apresentar um pouco de lentidão durante os trabalhos de plantio, pois o caminhão das equipes fica próximo ao canteiro central. Durante os plantios, foram encontradas algumas espécies de árvores plantadas pelos moradores de forma irregular no canteiro central da Avenida Silva Jardim.

“Encontramos árvores frutíferas e das mais diversas espécies que não condizem com arborização viária que estamos fazendo. Essas árvores irregulares serão removidas e levadas para o Horto da Barreirinha para serem cuidadas. Todo o plantio em áreas públicas precisa ser autorizado por equipes técnicas do Meio Ambiente”, explicou o diretor de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

A ampliação da arborização faz parte das estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, da melhora da drenagem, da redução do efeito de ilhas urbanas de calor e proteção dos rios.