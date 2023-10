Uma grande operação policial cumpre 12 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha responsável por furtos e roubos de cargas em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Entre os objetos furtados estão pneus, roupas, eletrodomésticos, polietileno e suco. A ação ocorre desde cedo e engloba equipes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Municipal de Campina Grande do Sul.

Segundo as investigações o grupo tinha como alvo caminhoneiros que se envolviam em acidentes, estavam parados na rodovia por falhas mecânicas no veículo ou congestionamento. Quando ocorriam estas paradas os criminosos abordavam os motoristas, em tom de graves ameaças, e roubavam as cargas.

Dentre os crimes apurados estão furto, roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Barbaridade! Casa história de Dalton Trevisan será demolida em Curitiba?? Inusitado! Horta em avenida caótica de Curitiba chama atenção! Tem de tudo lá! Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!