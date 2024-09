Quadrilha que usava helicóptero pro tráfico é alvo da Polícia em Curitiba; Vídeo!

Uma operação da Polícia Civil do Paraná, na manhã desta sexta-feira (13), mira uma quadrilha suspeita de utilizar um helicóptero avaliado em R$ 2 milhões para o transporte de droga. A ação ocorre em Curitiba e em mais quatro cidades no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Segundo a Polícia Civil estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem simultaneamente nas cidades de Araucária, Curitiba e Campo Largo, no Paraná; Ponta Porã e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; e Fernandópolis, em São Paulo.

Segundo as investigações a quadrilha é especializada no transporte e distribuição de grandes quantidades de drogas. Um dos principais alvos da operação em Curitiba e demais cidades é o sequestro de uma aeronave modelo R44 Raven II, fabricada pela Robinson Helicopter, avaliada em quase R$ 2 milhões. A aeronave era utilizada pela grupo criminoso para o transporte de drogas. Os marginais utilizavam rotas aéreas entre divisas de estados e áreas de difícil acesso.

“As investigações demonstraram que a organização utilizava uma logística sofisticada, incluindo o uso de aeronaves para o transporte de drogas, o que lhes dava maior agilidade e dificultava a fiscalização pelas autoridades”, afirmou o delegado da PCPR Victor Loureiro, responsável pela operação em Curitiba e outras cidades. “O sequestro da aeronave é um dos elementos fundamentais para interromper a atividade desse grupo.”

Tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro

Os suspeitos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo criminoso possui uma estrutura bem organizada, com ramificações que vão além das divisas do Paraná. Movimentações financeiras suspeitas indicam a prática de lavagem de dinheiro relacionada às atividades do tráfico. Durante diligências anteriores, armas de fogo, drogas, munições e documentos foram apreendidos, fornecendo mais indícios da atuação criminosa do grupo.

Além do transporte de entorpecentes, o grupo criminoso também operava um esquema financeiro complexo para ocultar os lucros obtidos com o tráfico. Movimentações de grandes somas de dinheiro, realizadas por meio de contas bancárias de terceiros, foram identificadas, sugerindo o envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro.

A operação foi batizada de “Fim de Voo”, um nome que simboliza o aterrissar forçado das atividades aéreas da organização criminosa. O grupo, que por meses sobrevoou impune carregando drogas entre estados, agora encontra o solo firme e a vigilância implacável das autoridades.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?