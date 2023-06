Enfermeiros realizam uma manifestação em Curitiba que bloqueou por completo a Rua André de Barros, bem em frente à Santa Casa de Curitiba, na região central da cidade. Com faixas e balões brancos, os enfermeiros cobravam aumento do piso salarial da categoria, sancionado por Lula em abril deste ano.

O piso nacional para a categoria é de R$ 4.750 para os setores público e privado. Segundo o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e de Serviços de Saúde de Curitiba, o protesto aconteceu por conta de uma modificação do STF em uma lei já sancionada sobre o piso da categoria. A mudança transformaria o piso em remuneração total dos trabalhadores desta área. Eles cobram o piso e demais direitos como auxílio alimentação.

No Paraná, além de Curitiba e região, a manifestação ocorre no interior, em cidades como Guarapuava, Apucarana, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Pato Branco.

Trânsito complicado!

Além do congestionamento na região da Praça Rui Barbosa, o protesto dos enfermeiros afeta a redondeza da Santa Casa de Curitiba. Avenida Visconde de Guarapuava e Travessa Frei Caneca estão com fluxo complicado.

Agentes da Setran orientam o trânsito.

Entono da Santa Casa de Curitiba tem congestionamento e bloqueio de vias. Foto: Tribuna do Paraná.

