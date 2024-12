Proteja-se! Nova vacina contra Covid-19 chega a Curitiba

A partir desta quinta-feira (12), Curitiba volta a oferecer a vacina contra a Covid-19 em 109 unidades de saúde da cidade. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recebeu 20 mil doses do imunizante atualizado, que protege contra as cepas mais recentes do vírus.

A vacinação está disponível para pessoas com 12 anos ou mais, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. A nova orientação inclui a vacina contra a Covid-19 no calendário anual de imunização para idosos acima de 60 anos e gestantes.

“O vírus da covid continua circulando e é preciso proteger os mais vulneráveis, que têm mais risco de contrair a doença e agravar, inclusive com internações e óbitos”, alerta Beatriz Battistella, secretária municipal da Saúde.

Grupos prioritários

Além dos idosos e gestantes, o reforço da vacina está direcionado a grupos específicos, como:

– Pessoas em instituições de longa permanência

– Imunocomprometidos

– Indígenas

– Ribeirinhos e quilombolas

– Puérperas

– Trabalhadores da saúde

– Pessoas com deficiência ou comorbidades

– Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional

– Adolescentes em medidas socioeducativas

– Pessoas em situação de rua

Como se vacinar

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e não ter recebido a versão atualizada em 2024. Idosos podem se vacinar a cada seis meses.

Pessoas que tiveram Covid-19 devem esperar quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. Quem teve outras doenças deve aguardar a ausência de sintomas.

A SMS aguarda novas doses para retomar a vacinação de crianças de seis meses a quatro anos. Os endereços das unidades de saúde e horários de atendimento estão disponíveis no site Imuniza Já.

A vacinação continua sendo a principal estratégia para controlar a pandemia e proteger a população curitibana contra as formas graves da Covid-19.