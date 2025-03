Projeto na RMC é exemplo de inclusão, superação e transformação de vidas

Nesta sexta-feira (21) é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Um projeto desenvolvido em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba, que atende 60 alunos da APAE de Agudos do Sul, é um exemplo de inclusão, superação e transformação de vidas por meio do contato com a natureza e os animais

O Vivência com Animais nasceu do sonho dos empresários Daniela e Edson Naimeg, pais de Daniel, que tem síndrome de Down. Mesmo antes do nascimento do filho, o casal já pensava em criar algo que pudesse ajudar pessoas com deficiência. Edson, competidor em provas equestres, conhecia os benefícios terapêuticos que o contato com animais pode proporcionar. Foi assim que, juntos, decidiram transformar essa ideia em realidade.

Desenvolvido no Rancho WN, o projeto conta com o apoio da Font Life, uma das mais tradicionais indústrias de água mineral do Paraná. A empresa cede o espaço, os animais e os profissionais necessários para as atividades, como a veterinária Thayná Baggio Naimeg, que também é da família e garante a saúde e o bem-estar dos animais.

Para Veri Pruchack, diretora da APAE de Agudos do Sul, o projeto é essencial na vida dos alunos e já faz parte da rotina da instituição. “Os benefícios são inúmeros: desenvolvimento da socialização, integração sensorial, melhora da respiração, estímulo cerebral, respeito pelos animais, autoconfiança, redução do estresse, fortalecimento muscular e consciência ambiental”, disse Veri

Atualmente, todos os alunos da APAE têm a oportunidade de participar das atividades. Enquanto a fisioterapeuta trabalha com os animais, a professora da turma realiza aulas diferenciadas com os demais alunos, otimizando o tempo e maximizando o desenvolvimento de todos.

“A decisão de incluir todos os alunos se deu pela importância do contato com a natureza e os animais no desenvolvimento global de cada um”, explica Veri.

A diretora destaca ainda que o projeto ajuda a derrubar estereótipos e barreiras associadas às pessoas com deficiência. “Essa iniciativa mostra do que eles são capazes e o quanto ainda podem evoluir. Somos imensamente gratos ao Edson e à Daniela por acolherem nossa escola e dedicarem tanto empenho ao desenvolvimento desses alunos, que são verdadeiramente especiais”, completou Veri.

