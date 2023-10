Na última quinta-feira (19), o projeto InspirAÇÃO, realizado pela Tribuna do Paraná em parceria com o Instituto GRPCOM, recebeu o selo do Prêmio Sesi ODS, que reconhece indústrias, empresas, instituições de ensino e Organizações da Sociedade Civil (OSC) que têm trabalho de referência em prol dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O projeto agora faz parte do Banco de Boas Práticas Sesi ODS, na categoria “Inovação para a sustentabilidade”. Saiba mais clicando aqui.

O projeto InspirAÇÃO é um projeto da Tribuna do Paraná e do Instituto GRPCOM que reúne um grupo de influenciadores digitais para provocar pensamento, reflexão e ação. A iniciativa é voltada a jovens na faixa etária de 16 a 24 anos que utilizam as redes sociais como principal meio de socialização e informação.

O selo Sesi ODS – que neste ano teve como principal objetivo reconhecer e divulgar práticas inovadoras para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – é também um estímulo para que essas e outras ações transformadoras continuem a existir.

A RPC, o jornal Gazeta do Povo, as rádios 98FM e Mundo Livre e o próprio Instituto GRPCom também foram contemplados com o selo. No total, seis projetos receberam o reconhecimento do Sesi ODS:

Televisando, projeto em parceria com a RPC, que estimula o uso da televisão como recurso pedagógico para promover a educação cidadã nas escolas públicas do Paraná;

Ler e Pensar, em parceria com a Gazeta do Povo, que estimula o uso do jornal como recurso pedagógico, a alfabetização midiática, a leitura crítica e o protagonismo estudantil para promover a cidadania em escolas públicas de todo o Brasil;

projeto InspirAÇÃO, em parceria com a Tribuna, que reuniu um grupo de influenciadores digitais para provocar pensamento, reflexão e ação.

Causando, em parceria com a 98 FM, que aborda e divulga causas socialmente relevantes do Terceiro Setor para a sociedade em um programete e vai ao ar todas as quartas-feiras às 11h30.

Sintonia do Bem, em parceria com a Mundo Livre, que incentiva a cidadania no estado do Paraná e dá espaço para que Organizações da Sociedade Civil (OSC) divulguem suas ações sociais por meio de boletins informativos na programação das rádios do GRPCOM.

Programa Impulso, projeto do Instituto GRPCOM que oferece apoio a Organizações do Terceiro Setor (sem fins lucrativos), com foco no aprimoramento da gestão e comunicação, para que elas alcancem seus objetivos e consigam ampliar seu impacto social.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….