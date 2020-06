Que tal um programa on-line, pra curtir em casa, longe do frio e chuva previstos para esta sexta-feira (05), e que promete entreter a criançada? Tudo isso vai ser possível nesta sexta-feira, através de uma live no Zoológico de Curitiba. O passeio virtual faz parte da Semana do Meio Ambiente 2020, que tem ainda uma live com adoção de simpáticos cães resgatados pela prefeitura de Curitiba.

Quem participar da live poderá aprender mais sobre os animais que vivem no zoológico de Curitiba, localizado no bairro Boqueirão. A visita online será comandada por Cláudia Bosa, responsável pela Educação para a Conservação da Fauna.

Visita guiada pelo Zoológico de Curitiba Saudades do nosso Zoo? 🐵🐻🦒 Acompanhe agora a visita guiada virtual pelo Zoológico de Curitiba, comandada pela responsável pela Educação para a Conservação da Fauna, Cláudia Bosa. Confira as curiosidades e os bastidores e mate um pouco da saudade dos nossos bichinhos. Posted by Prefeitura de Curitiba on Friday, June 5, 2020

“Estamos nos adaptando como todos os setores do município, empresas e cidadãos. O que não podemos é deixar de marcar a data, principalmente em Curitiba, uma cidade que tem tradição no cuidado com o Meio Ambiente”, disse a secretária do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias, sobre a Semana do Meio Ambiente.

E no sábado (6/6), tem Amigo Bicho virtual. A Rede de Proteção Animal promove uma live de adoção. Saiba como vai funcionar.

Confira a agenda de programação da Semana do Meio Ambiente 2020

Sexta-feira (5/6)

– Visita guiada virtual pelo Zoo de Curitiba – curiosidades e bastidores

Horário: 14h

Transmissão: Facebook Prefeitura de Curitiba

Sábado (6/6)

Evento de adoção Amigo Bicho

Horário: 10h

Transmissão: Facebook da Prefeitura de Curitiba

