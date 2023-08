Programa de arte solidária busca voluntários para levar alegria

Nesta segunda-feira (28), é comemorado o Dia Nacional do Voluntário. Data em que se destaca o trabalhado daqueles doam seu tempo e trabalho em prol de ajudar outras pessoas, sem querer nada em troca. E em Curitiba, um programa chamado Rede Sol – Arte Solidária, que completa 26 anos de história, vem fazendo a diferença na vida de pessoas que, por algum motivo, estão excluídas do convívio social. Atualmente, o programa conta com 52 instituições cadastradas e 28 voluntários atuantes.

Através de uma canção, uma apresentação artística, um show de palhaços ou oficinas, que os artistas solidários que integram o Programa Rede Sol, espalham alegria por onde passam. Seja nos Centros de Convivência, hospitais especiais ou psiquiátricos, para as crianças em vulnerabilidade social ou com Síndrome de Down, ou em Casas de Recuperações, é impossível conter as lágrimas e o sorriso.

Longe da sociedade

De acordo Marilene Correia que trabalha como Coordenadora na Fundação Cultural de Curitiba há 32 anos e como Promotora Cultural há 24 anos no Programa Rede Sol – Arte Solidária, de 2011 até o primeiro semestre de 2023, o programa atendeu 82.380 pessoas. “Estas pessoas estão excluídas do convívio social, seja por determinação da justiça ou outro motivo. São meninas que estão cumprindo pena, crianças em escolas especiais, ou em hospitais, centro de recuperações ou lares da terceira idade,

Marilene conta com orgulho, que pesar das dificuldades, o projeto já recebeu o Prêmio Zilda Arns de responsabilidade social, além do Prêmio Gente que Faz de Verdade. Até um livro foi lançado em alusão aos 10 anos do Arte Solidária.

Saudades e lembranças

Ter que lidar com a realidade de pessoas em situações vulneráveis é um desafio diário para os artistas voluntários e para a Marilene. Segundo a promotora cultural, por mais que tentem preparar os artistas para o seu público, cada dia e cenário é uma experiência diferente, um choque de realidade.

“Tentamos preparar o artista voluntário, mas ainda assim eles se emocionam muito. Preparamos também a instituição para recebê-los, porque os pacientes vão para ver a apresentação mesmo. O choque de realidade mais forte acontece nos hospitais, há muito choro, muita emoção. Você verá coisas que irá mexer com você”, relata.

Sem patrocínio

O Programa Rede Sol – Arte Solidária não conta com patrocínios e sobrevive exclusivamente do tempo, esforço e dedicação dos voluntários. Apesar de fazer parte da Fundação Cultural de Curitiba, a prefeitura da capital ajuda somente com a logística para os artistas que participam da ação.

Ainda de acordo com Marilene, este é um dos únicos programas que se mantém em todas as gestões e que não envolve a política. “Não temos cachê, é de coração. O programa só sobrevive porque porque não tem demanda de verba. A logística é por conta da prefeitura, ou seja, o transporte para levar e buscar até a instituição onde terá a apresentação, além dos equipamentos de som. E quem ganha com tudo são as pessoas que recebem essa ação, além do voluntário”, afirma a coordenadora.

Faltam voluntários

Além de ajudar pessoas, o programa visa oferecer mais visibilidade para o artista que por muitas vezes chega influenciado por outros que já fizeram. Mas a cada dia que passa, a promotora cultural enfrenta dificuldades para conseguir mais voluntários para o Rede Sol que não recebe patrocínio. Atualmente todos os artistas são de Curitiba e região metropolitana.

“Muita gente não sabe que existe a fundação, têm pessoas que querem fazer a arte solidária, mas não sabem como. É difícil conseguir mais artistas para ajudarem. Eles trabalham com música, teatro, oficinas, mas no momento não temos teatro e nem peça musical. Analisamos o perfil do artista e tentamos encaixar na instituição que mais se encaixa no perfil dele”, explica.

Para a coordenadora, é importante traçar o perfil do artista antes de levá-lo à uma instituição. “Cada artista se identifica com um público. E o artista voluntário precisa gostar do que irá fazer, e a gente tenta ajudá-lo de todas as formas possíveis para que ele consiga fazer uma boa apresentação”, comenta.

Realização pessoal

Mesmo com as dificuldades, Marilene diz que trabalhar com pessoas é uma realização pessoal. “É um presente de Deus poder levar a arte para essas pessoas que por algum motivo não tem acesso. Estou todo este tempo na Rede Sol porque gosto, a gente se envolve com os artistas, com a instituição. Hoje estou sozinha coordenando, e não consigo às veze atender todas as instituições, e isso me dói, mas mesmo assim, faço de tudo para atender a todos. Isso me emociona muito”, conclui.

Como participar?

Para os artistas que desejam se voluntariar, basta entrar em contato através do e-mail: redesol@curitiba.pr.gov.br ou pelo telefone: (41) 3221 7221. O candidato passará por uma entrevista e análise de perfil.

Apresentações

As apresentações acontecem de segunda a sábado, no período da manhã e/ou da tarde, associando a disponibilidade do artista voluntário com perfil da instituição.

