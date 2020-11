Um homem ainda não identificado foi flagrado abandonando um cachorro dentro de um pet shop na região do bairro Rebouças, em Curitiba, na semana passada. As câmeras de vigilância da Casa do Produtor filmaram toda a ação do antigo tutor (dono) do bichinho, desde sua entrada no estacionamento da loja, até sua “fuga”.

Assista ao vídeo!

O vídeo foi divulgado pela própria empresa, que tenta identificar o criminoso. Apesar de soar como “forte”, o uso da palavra criminoso pode se aplicar ao caso, já que abandonar ou mal tratar um animal pode render ao infrator prisão de até cinco anos.

O cachorro está sendo cuidado pela Casa do Produtor, e está à procura de uma nova família. Ele será doado já castrado, vacinado e com vermífugo em dia. Interessados em adotar o cachorrinho podem ligar na Clinica Vet, onde ele está sendo cuidado, para se candidatarem a adoção. O telefone é (41) 3333-7226.