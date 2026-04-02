Procissões de Sexta-feira Santa alteram o trânsito em Curitiba

Procissões de Sexta-feira Santa (03/04) e encenações da Paixão de Cristo vão alterar o trânsito em diferentes bairros de Curitiba. Alguns eventos serão acompanhados por agentes da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) para orientar os motoristas e realizar bloqueios temporários.

Confira a programação que contará com apoio de agentes nesta sexta:

Rebouças – Procissão da Sexta-feira Santa, das 16h50 às 18h, na Paróquia Imaculada Conceição de Maria;

Centro – Procissão do Senhor Morto, das 15h30 às 16h30, com saída da Associação Evangelizar é Preciso, na Praça Senador Correia, 55;

Xaxim – Encenação da Paixão de Cristo, das 15h às 19h30, no Santuário São Francisco de Assis;

Alto da Glória – Procissão da Mitra da Arquidiocese – Perpétuo Socorro, das 16h às 17h;

Xaxim – Procissão Penitencial, das 5h às 6h30, na Paróquia São Pedro Apóstolo;

Mercês – Procissão da Sexta-feira Santa, das 19h às 21h, na Igreja dos Capuchinhos;

Portão – Procissão da Sexta-feira Santa, às 9h, na Paróquia São Jorge;

Água Verde – Procissão Luminosa da Sexta-feira Santa, das 16h às 17h30, na Igreja Sagrado Coração de Jesus.

No domingo (05/04), o monitoramento continua com a Caminhada da Ressurreição, às 6 horas, no Santuário São Francisco de Assis, no Xaxim.