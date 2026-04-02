7 receitas com frutos do mar para a Páscoa

O peixe costuma se destacar como o grande protagonista durante as refeições de Páscoa. No entanto, também é possível optar pelos frutos do mar para deixar a comemoração ainda mais saborosa e especial. Com eles, é possível preparar pratos diferenciados e de maneira simples para agradar ao paladar da família em casa.

A seguir, confira sete receitas com frutos do mar para a Páscoa!

1. Vieira com aspargo

Ingredientes

1 kg de vieira

300 g de aspargo

Azeite, manteiga, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, adicione o aspargo e deixe fritar por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em outra frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a vieira dos dois lados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o aspargo com a vieira.

2. Ceviche de frutos do mar

Ingredientes

200 g de camarão sete barbas descascado e limpo

descascado e limpo 200 g de lula limpa e cortada em rodelas

200 g de polvo limpo e cortado em rodelas

Suco de 1 limão

1 cebola ralada

1 dente de alho amassado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de gengibre ralado

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, escalde o camarão até ficar rosado. Escorra e reserve. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a lula e o polvo e cozinhe até ficarem macios. Escorra e aguarde esfriar. Depois, coloque o camarão, a lula e o polvo em um recipiente. Tempere com a cebola, o alho, o gengibre, o azeite, o sal, o coentro e a pimenta-do-reino branca. Misture e sirva em seguida.

Salada verde com camarão (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

3. Salada verde com camarão

Ingredientes

Folhas de 1/2 maço de rúcula

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

250 g de camarão descascado e limpo

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e sem sal

100 g de iogurte natural

1 manga cortada em cubos

1/2 abacate cortado em cubos

Suco de 1/2 limão

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 2 colheres de sopa de azeite e adicione o camarão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a frigideira e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Depois, retire a tampa da frigideira e deixe o camarão fritar até atingir uma cor levemente dourada. Em uma saladeira, misture delicadamente as folhas de rúcula e de espinafre com o camarão, a manga, o abacate e a castanha-de-caju. Em um recipiente, misture o iogurte, 1 colher de sopa de azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva o molho sobre a salada.

4. Arroz de caranguejo

Ingredientes

4 xícaras de chá de arroz

500 g de carne de caranguejo

4 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

1/2 pimentão amarelo picado e sem sementes

1/2 pimentão verde picado e sem sementes

1 cebola picada

4 colheres de sopa de molho de tomate

Água

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada moídas e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola, o alho e os pimentões. Em seguida, adicione a carne de caranguejo, misture e doure por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate, misture e cozinhe por 3 minutos. Adicione o arroz, misture e cubra com água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe até secar a água e o arroz ficar macio. Sirva em seguida com o cheiro-verde.

Polvo com batata (Imagem: tasha_lyubina | Shutterstock)

5. Polvo com batata

Ingredientes

400 g de polvo cozido e cortado em pedaços pequenos

3 xícaras de chá de batata descascada e cortada em cubos

Água suficiente para cozinhar

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados finamente

picados finamente 2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de raspas de limão

Modo de preparo

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio. Adicione metade do sal e cozinhe até que fiquem macias, mas ainda firmes, o que leva cerca de 10 a 15 minutos. Escorra bem e reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e adicione o alho, refogando rapidamente até liberar aroma, sem deixar dourar demais. Acrescente o polvo, tempere com o restante do sal e a pimenta-do-reino e salteie por alguns minutos até que esteja levemente dourado nas bordas.

Adicione as batatas cozidas à frigideira e misture delicadamente para envolver todos os ingredientes, deixando aquecer por mais alguns minutos. Finalize com a salsinha, o suco e as raspas de limão, misturando suavemente. Sirva ainda morno.

6. Siri gratinado

Ingredientes

500 g de carne de siri

Suco de 1 limão

200 g de farinha de rosca

1 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de polpa de tomate

50 ml de vodca

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 gema de ovo

1/2 maço de salsinha picada

2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne de siri com o alho e o suco de limão. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Acrescente a carne de siri e a vodca. Misture e cozinhe até evaporar o álcool. Acrescente a salsinha, o creme de leite, a polpa de tomate e misture. Adicione a farinha de rosca aos poucos e mexa até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira a mistura para uma assadeira, cubra com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

7. Camarão no abacaxi

Ingredientes

400 g de camarão limpo e descascado

1 abacaxi maduro

maduro 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de cebola picada

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Corte o abacaxi ao meio no sentido do comprimento e, com cuidado, retire a polpa, preservando a casca para servir como recipiente. Separe meia xícara de chá da polpa e corte em cubos. Reserve. Em um recipiente, tempere o camarão com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e suco de limão, misturando bem.

Aqueça uma frigideira grande em fogo médio, adicione o azeite de oliva e a manteiga e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Em seguida, acrescente o alho e refogue por alguns segundos. Adicione o pimentão e cozinhe por cerca de 2 minutos. Acrescente o camarão e salteie rapidamente até que fique rosado, sem cozinhar demais para não ficar borrachudo.

Junte os cubos de abacaxi e misture delicadamente. Em seguida, adicione o creme de leite, mexendo até formar um molho levemente cremoso. Ajuste o sal, finalize com a salsinha e misture suavemente. Transfira o preparo para dentro das metades do abacaxi e sirva imediatamente.