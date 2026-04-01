9 receitas vegetarianas para a Páscoa

Montar um cardápio vegetariano para a Páscoa pode ser mais simples do que parece. Ao usar ingredientes vegetais, inclusive, é possível criar refeições completas, saborosas e com ótima apresentação, ideais para compartilhar. Além disso, esse tipo de preparo valoriza ingredientes naturais, traz mais leveza ao menu e permite combinações que surpreendem sem exigir técnicas complexas.
Descubra abaixo receitas vegetarianas para a Páscoa que realmente valem a pena experimentar e monte uma mesa variada, equilibrada e cheia de sabor!
1. Cogumelo recheado com espinafre
Ingredientes
- 4 cogumelos portobello grandes, sem os talos e limpos
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas
- 2 xícaras de chá de cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de creme de castanha-de-caju
- 1 dente de alho descascado e picado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque os cogumelos e regue com azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente as folhas de espinafre e a cenoura e refogue até murchar. Junte o suco de limão e o creme de castanha-de-caju e misture. Recheie os cogumelos com a mistura e sirva em seguida.
2. Moqueca de palmito
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 1/2 xícara de chá de pimentões verde, amarelo e vermelho cortados em cubos
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde
- 3 tomates sem sementes e picados
- 1 pitada de tempero baiano
- 500 ml de leite de coco
- 4 colheres de sopa de azeite de dendê
- 200 g de molho de tomate
- 200 g de palmito cortado em rodelas
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os pimentões, os tomates e o tempero baiano. Refogue mais um pouco e acrescente o leite de coco, o azeite de dendê e o molho de tomate. Reduza o fogo e ferva por 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o palmito, a azeitona e o sal e misture. Cozinhe por mais 7 minutos e desligue o fogo. Sirva com a salsinha picada.
3. Lasanha de cogumelo com espinafre
Ingredientes
Recheio
- 500 g de cogumelo paris fatiado
- 300 g de espinafre
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de margarina (sem ingredientes de origem animal)
- 500 ml de leite de aveia
Montagem
- 500 g de massa para lasanha pré-cozida (sem ovos e sem leite)
- 200 g de queijo de castanha-de-caju ralado
- Folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o cogumelo e refogue até ficar macio. Junte o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Reserve.
Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e misture até obter uma pasta. Aos poucos, acrescente o leite de aveia, mexendo constantemente para não formar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal e noz-moscada e desligue o fogo.
Montagem
Em um refratário, espalhe uma camada de molho branco. Cubra com uma camada de massa de lasanha, seguida de uma camada do recheio de cogumelo e espinafre. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com uma camada de molho branco. Polvilhe com o queijo de castanha-de-caju e as folhas de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que a superfície esteja dourada e borbulhante. Sirva em seguida.
4. Batata assada com alho-poró e cebola-roxa
Ingredientes
- 10 batatas descascadas e cortadas em rodelas
- 1 colher de chá de sal
- 1 alho-poró fatiado
- 1 cebola-roxa descascada e fatiada
- 2 colheres de chá de alecrim
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Azeite de oliva e salsinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos. Retire do fogo, descarte a água. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e a cebola-roxa e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve.
Em seguida, unte uma assadeira com azeite de oliva e esfregue o alho sobre a superfície. Disponha as batatas na assadeira, coloque o alho-poró e a cebola-roxa por cima e salpique com alecrim e pimenta-do-reino. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e salpique com salsinha. Sirva em seguida.
5. Cuscuz com legumes assados
Ingredientes
- 1 xícara de chá de flocos de milho para cuscuz
- 1 xícara de chá de água
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de páprica doce
- Salsinha picada para decorar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os flocos de milho e uma xícara de chá de água. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 5 minutos. Após, preencha o fundo de uma cuscuzeira com água e encaixe o cesto de vapor na panela. Solte o cuscuz com a ajuda de um garfo e transfira para a cuscuzeira. Tampe e leve ao fogo médio para cozinhar até o cuscuz ficar macio. Desligue o fogo e reserve.
Em uma assadeira, coloque a abobrinha, a berinjela, a cenoura e o pimentão vermelho. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica doce. Regue com azeite de oliva e misture. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Em seguida, em um recipiente, coloque o cuscuz e os legumes assados e mexa para incorporar. Salpique com salsinha e sirva em seguida.
6. Bolinho de espinafre
Ingredientes
- 1 xícara de chá de espinafre
- 200 g de feijão-branco cozido, escorrido e amassado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o espinafre e refogue, mexendo de vez em quando, até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e aguarde esfriar.
Em um recipiente, coloque o feijão-branco e o refogado de espinafre e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
7. Suflê de tomate-cereja e tofu
Ingredientes
- 20 tomates-cereja cortados ao meio
- 2 xícaras de chá de tofu macio
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de missô
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 1 colher de sopa de polvilho azedo
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- 1/3 de xícara de chá de água
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o tofu, o suco de limão, o polvilho azedo, a goma de tapioca, o azeite de oliva, o missô, a água e o alho e bata até obter um creme liso. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até começar a soltar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve.
Unte forminhas para suflê com azeite de oliva e disponha os tomates-cereja. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o creme reservado e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
8. Tofu com cogumelo e legumes
Ingredientes
- 200 g de tofu firme cortado em cubos médios
- 100 g de cogumelo shitake fatiado
- 1 cenoura cortada em tiras finas
- 1 xícara de chá de repolho cortado em tiras finas
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1 xícara de chá de acelga
- 2 colheres de sopa de óleo de gergelim
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de chá de açúcar
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 colheres de sopa de água
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira grande ou wok em fogo médio-alto, adicione 1 colher de sopa de óleo de gergelim e doure os cubos de tofu até ficarem levemente crocantes por fora. Retire e reserve. Na mesma panela, acrescente o restante do óleo e refogue o alho e o gengibre por alguns segundos, até liberar aroma. Adicione o cogumelo shitake e cozinhe em fogo médio até começar a dourar e reduzir de volume. Em seguida, coloque a cenoura e mexa por cerca de 2 minutos, mantendo a leve crocância.
Adicione o tofu reservado, a acelga, o repolho e o espinafre. Misture bem e acrescente o molho de soja, o açúcar, a pimenta-do-reino e a água. Mexa continuamente por mais alguns minutos, até tudo ficar bem envolvido e aquecido. Finalize ajustando o sal, se necessário, e sirva ainda quente.
9. Nhoque de batata com molho de tomate
Ingredientes
Nhoque
- 800 g de batata
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Água para cozinhar
Molho de tomate
- 3 xícaras de chá de tomate maduro picado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de açúcar
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1/4 de xícara de chá de manjericão fresco picado
Modo de preparo
Nhoque
Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem bem macias. Escorra, descasque ainda mornas e amasse até formar um purê liso, sem pedaços. Aguarde amornar completamente.
Transfira o purê para uma superfície limpa, adicione o sal, a pimenta-do-reino e o azeite de oliva. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture até formar uma massa macia, que não grude nas mãos. Evite trabalhar demais a massa.
Divida a massa em porções, faça rolinhos compridos e corte em pedaços pequenos. Se desejar, pressione levemente com um garfo para marcar. Depois, em uma panela grande, leve água ao fogo médio até ferver, adicione sal e cozinhe os nhoques aos poucos. Quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira e reserve.
Molho de tomate
Aqueça o azeite de oliva em uma panela em fogo médio, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente. Depois, junte os tomates picados e o molho de tomate e cozinhe até formar um molho encorpado. Tempere com sal, pimenta-do-reino, açúcar e orégano e deixe apurar por alguns minutos. Finalize com o manjericão, misture delicadamente com os nhoques já cozidos e sirva ainda quente.