Procissão e corrida de rua afetam trânsito neste domingo em Curitiba

A procissão de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais – padroeira de Curitiba, e a 6ª Corrida do Fogo vão alterar o trânsito da capital paranaense neste domingo (07).

As celebrações do Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais vão acontecer na região central da cidade. Durante todo o domingo, a Catedral Basílica Menor, na Praça Tiradentes, terá várias festividades. O início será às 8h30 e missa de encerramento às 17h30.

Por volta das 16 horas, a procissão sairá da Praça Tiradentes. Os fiéis seguirão pelas ruas Barão do Serro Azul, onde farão uma parada no memorial dedicado a Nossa Senhora para a coroação. Em seguida, a procissão continuará pela Rua Prefeito João Moreira Garcez até a Praça Generoso Marques. Após isso, iniciará o retorno até a Catedral para o encerramento.

Todo o trajeto será compartilhado entre os fiéis e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. Para garantir a segurança do público, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientarão o trânsito.

Procissão no Centro de Curitiba altera 14 linhas de ônibus

De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), 14 linhas terão desvios das 15h às 18h por conta da procissão em homenagem a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Confira as alterações.

Corrida do Fogo altera o trânsito neste domingo em Curitiba

Também neste domingo (08), algumas ruas de Curitiba terão alterações no trânsito devido à 6ª Corrida do Fogo. As provas de 5 km e 10 km têm largada prevista às 7 horas, em frente ao Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, na Rua Nunes Machado, nº 100, Centro. O evento contará com a participação de cerca de 2 mil atletas.

Com exceção da largada, o trajeto será compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, que circularão pelas faixas à esquerda.

Durante a prova de 5 km, os participantes percorrerão as seguintes vias: Rua Nunes Machado, Avenida Visconde de Guarapuava, Avenida Sete de Setembro, Rua Belo Horizonte, Rua Gonçalves Dias, Avenida do Batel, Rua Benjamin Lins, Rua Doutor Pedrosa, retornando à Rua Nunes Machado.

No percurso de 10 km, os participantes seguirão pelas seguintes vias: Rua Nunes Machado, Avenida Visconde de Guarapuava, Avenida Sete de Setembro, Rua General Mário Tourinho, Rua Martim Afonso, Rua Professor Fernando Moreira, Rua Desembargador Motta, Rua Comendador Araújo, Rua Coronel Dulcídio, Rua Benjamin Lins, Rua Doutor Pedrosa, e chegarão novamente à Rua Nunes Machado, em frente ao Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros.

Corrida em Curitiba altera 16 linhas de ônibus

De acordo com a Urbs, 16 linhas de ônibus terão desvios por conta dos bloqueios para a Corrida do Fogo. As mudanças serão das 5 horas às 11 horas. Confira as alterações.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!