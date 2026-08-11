Curitiba prevê R$ 15,4 bilhões no orçamento de 2027; moradores elegem prioridades

Obras em ruas e calçadas, mais consultas e exames especializados, reforço na segurança e reformas em escolas e unidades de saúde estão entre as principais prioridades dos curitibanos para o orçamento municipal de 2027.

Essas foram algumas das demandas mais recorrentes entre as eleitas pela população das dez regionais no Fala Curitiba 2026, programa de participação popular que recebeu cerca de 48 mil sugestões ao longo de seis meses, via consulta pública. As contribuições foram consolidadas em 300 propostas, 30 para cada regional, que foram então submetidas à votação popular pela internet, por meio do veículo itinerante Fala Móvel e em reuniões presenciais realizadas entre os dias 3 e 7 de agosto.

As dez mais votadas para cada região devem integrar o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, que será encaminhado pela Prefeitura à Câmara Municipal em setembro. A lei estabelece a previsão de receitas e despesas do município e orienta a aplicação dos recursos públicos no ano seguinte.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sancionada pelo prefeito Eduardo Pimentel em julho deste ano após aprovação da Câmara, estima um orçamento de R$ 15,42 bilhões para Curitiba em 2027. O texto também prevê R$ 1,69 bilhão em investimentos e R$ 16,39 bilhões em receitas e despesas brutas.

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A LDO serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. As projeções foram elaboradas com base na expectativa de crescimento de 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, inflação de 3,83% (IPCA) e taxa Selic de 11,73% ao ano.

Confira as prioridades eleitas por cada administração regional:

Bairro Novo

Implantação de linha circular entre os bairros Ganchinho, Umbará e Sítio Cercado;

Construção de um CMEI na Vila Calixto;

Recuperação de calçadas na Rua Desembargador Carlos Pinheiros Guimarães;

Ampliação da oferta de exames diagnósticos e consultas especializadas;

Remoção de lombada e implantação de travessia elevada na Rua Eduardo Pinto da Rocha para atender à Escola Natália de Conto Costa;

Reforma e ampliação das Unidades de Saúde, com aquisição dos equipamentos necessários;

Abertura do cruzamento da Rua João Socha com a Rua Ricardo Gasparin Machado;

Implantação de semáforo para pedestres em frente ao Supermercado Estrela, na Rua Eduardo Pinto da Rocha;

Implantação de pista de caminhada no Campo Cerrado;

Implantação de feiras gastronômicas e temáticas (Natal, Páscoa e inverno).

Boa Vista

Reforma geral na Escola Municipal Eny Caldeira;

Ampliação e revitalização dos equipamentos de saúde;

Revitalização das quadras de areia no Parque Bacacheri;

Aumento da oferta de consultas e exames especializados para redução da fila de espera;

Reforma geral na Escola Municipal CEI Bela Vista do Paraíso;

Reposição de materiais para aulas de atividades físicas e esporte;

Aquisição de veículos e motocicletas para a Guarda Municipal, ampliando as rondas e o monitoramento;

Criação de uma feira gastronômica e artesanal no bairro Tingui;

Implantação de semáforo para pedestres na Rua Holanda com a Rua Canadá;

Reciclagem da Rua Hermínio Cardoso, em toda a sua extensão.

Boqueirão

Relocação física do Centro POP Boqueirão;

Reciclagem da Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos;

Reconstrução do Cras Vila São Pedro, localizado no Xaxim;

Aumento do número de vagas em creches;

Aumento do número de viaturas da Guarda Municipal;

Revitalização das Unidades de Saúde do Distrito Sanitário Boqueirão – US São Pedro;

Revitalização da Praça Nelson Monteiro, com implantação de grama sintética;

Revitalização da estrutura da Unidade de Saúde Érico Veríssimo;

Reforço do efetivo da Guarda Municipal por meio de concurso público;

Revitalização da Rua Pedro Siemens.

Cajuru

Construção de novo muro lateral na Escola Municipal Durival Britto e Silva, reforma geral da unidade e instalação de rede de proteção;

Produção de unidades habitacionais para atender às famílias da Vila Autódromo e Vila Nova;

Reforma e manutenção de salas de aula da Escola Municipal Prefeito Linneu Ferreira do Amaral;

Ampliação, com a construção de refeitório e salas de aula, na Escola Municipal Professora Maria Marli Piovezan;

Reciclagem das ruas Thales Saldanha, Teodoro Martins, Júlio Pasa e Travessa Ferreira;

Instalação de campo sintético no Parque Linear do Cajuru – Vila Autódromo;

Obras de drenagem na Rua Américo Firmino de Toledo;

Reciclagem da Rua Clávio Molinari, da Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza até a Rua Serapião Mendes Soares;

Pavimentação sobre saibro na Rua Guilherme Walter Lowry;

Reforço nas rondas de monitoramento da Guarda Municipal.

CIC

Ampliação do número de consultórios nas unidades de saúde;

Ampliação do número de consultas de especialidades de modo geral;

Ampliação da segurança nas unidades escolares, com a presença da Guarda Municipal em viaturas e motos;

Reformas nas unidades de saúde da CIC;

Aumento das rondas da Guarda Municipal nas vias da regional;

Aumento do efetivo da Guarda Municipal;

Continuidade das obras nas escolas e CMEIs;

Implantação de lombada na Rua Padre José Lopacinski;

Ampliação das vagas para atividades aquáticas no Clube da Gente CIC;

Elaboração de projeto para a ponte na Rua Senador Aciolly Filho, no Barigui (binário).

Matriz

Reforço da presença da Guarda Municipal em todos os bairros da regional;

Revitalização da Praça 29 de Março;

Intensificação do atendimento à pessoa em situação de rua na Praça 29 de Março, principalmente às terças-feiras;

Intensificação das ações de lazer na Praça 29 de Março;

Melhoria na segurança do entorno do Mercado Municipal e imediações, com módulo móvel e tecnologia embarcada;

Apoio à pessoa em situação de rua em ação integrada entre FAS, Guarda Municipal e Administração Regional;

Requalificação das calçadas e ciclovias da Rua Flávio Dallegrave, entre as ruas Itupava e Augusto Stresser;

Melhoria nas estações-tubo da Praça 29 de Março;

Revitalização da Praça Santa Filomena, no bairro Hugo Lange;

Aumento da oferta de consultas e exames especializados na Regional Matriz.

Pinheirinho

Aumento do efetivo da Guarda Municipal e ampliação das rondas;

Implantação do Clube da Gente na Regional Pinheirinho;

Integração das câmeras públicas com as câmeras privadas por meio da Muralha Digital;

Ampliação das vagas em atividades físicas e esportivas;

Atendimento à população em situação de rua;

Criação de centros de convivência para idosos;

Implantação de uma feira livre próxima à Rua da Cidadania do Pinheirinho;

Reforço da segurança das equipes de saúde nos equipamentos municipais;

Revitalização do Centro de Esporte e Lazer Zumbi dos Palmares;

Construção de unidades habitacionais para atender inscritos da Faixa 2.

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Portão

Aumento do efetivo da Guarda Municipal;

Aumento do número de rondas ostensivas em todos os bairros;

Ampliação da oferta de consultas e exames em especialidades como cardiologia, neurologia, dermatologia e atendimento aos transtornos do espectro autista;

Ampliação das vagas em período integral nas unidades educacionais;

Disponibilização de maior quantidade de viaturas da Guarda Municipal em circulação nos bairros;

Melhoria no embarque e desembarque em frente ao Shopping Palladium;

Investimento na limpeza pública e na coleta de resíduos vegetais;

Reforma do CMEI Santa Amélia;

Melhorias no cruzamento da Rua Renato Polatti com a Rua José Benedito Cottolengo;

Produção de unidades habitacionais no Parolin.

Santa Felicidade

Reforma do telhado, janelas e fiação elétrica da Escola Municipal Foz do Iguaçu;

Aumento na oferta de consultas e exames especializados;

Reforma e ampliação da Unidade de Saúde Santa Felicidade;

Implantação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos dos bairros;

Ampliação dos módulos móveis e aumento de viaturas para rondas da Guarda Municipal;

Aumento do efetivo da Guarda Municipal;

Implantação de parquinho e casa no tronco na Praça Joaquim Fernandes Lopes (Careca);

Recapeamento da Rua José Valle;

Instalação de grama sintética no campo da Praça Infantil Pirata Zulmiro;

Recapeamento da Rua Antônio Portela.

Tatuquara

Reforma da Escola Municipal CEI Professor Antonio Pietruza, com troca de janelas, reforma do telhado e do refeitório, além de pintura interna e externa;

Ligação da Rua Melânia Zeni Visinoni com a Rua Vivaldino Mendes dos Santos;

Implantação de cancha sintética na área de lazer da Rua Angelo Tozim, ao lado do CMEI Rurbana;

Implantação de novas unidades de saúde no Tatuquara e Campo de Santana;

Ampliação do atendimento da UPA Tatuquara no período noturno e aos fins de semana;

Ampliação de vagas para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental nas regiões do Rio Bonito e Moradias Santana;

Implantação de um Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas na Região Sul;

Pintura do CMEI Gerdt Guenther Hatschbach;

Implantação de cancha sintética na área de lazer da Vila Santana;

Ampliação do efetivo da Guarda Municipal.