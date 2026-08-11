Quer plantar uma árvore? Curitiba vai distribuir 10 mil mudas de graça

Mudar a paisagem do seu bairro e ajudar no combate às altas temperaturas ficou mais fácil neste mês de agosto. A Prefeitura de Curitiba preparou um mutirão especial e vai distribuir de graça 10 mil mudas de árvores pelas dez Regionais da capital. As entregas começam no Festival de Inverno e seguem pelas Ruas da Cidadania para quem quiser levar uma plantinha para casa.

O esforço conjunto já soma resultados positivos: desde o início do ano passado, mais de 261 mil mudas foram plantadas com o apoio da comunidade. Além de valorizar o visual das ruas e quintais, as árvores ajudam no equilíbrio da temperatura e na qualidade do ar.

A distribuição começa no fim de semana dos dias 15 e 16 de agosto, na Praça João Cândido (São Francisco), durante o Festival de Inverno da Prefeitura. As entregas iniciam às 10h, em um espaço repleto de atrativos culturais e gastronômicos.

No domingo seguinte, dia 23 de agosto, a ação acontece no Calçadão da Rua XV de Novembro, durante o Domingo no Centro, a partir das 9h. Já entre os dias 25 e 27 de agosto, as mudas serão entregues nas Ruas da Cidadania dos bairros, sempre a partir das 9h.

Para retirar a sua muda, o morador deve apresentar um documento pessoal e um comprovante de residência em Curitiba. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) pede também que a população leve uma sacola para fazer o transporte da planta com segurança.

A apresentação dos documentos é necessária para o cadastro do local do plantio. Os dados são integrados ao sistema de georreferenciamento do Ippuc e ao Hipervisor da Prefeitura, permitindo o acompanhamento do crescimento da arborização urbana.

Quem for plantar no próprio quintal ou terreno particular pode escolher o local livremente. No entanto, para plantar em vias públicas, calçadas ou praças, é obrigatório solicitar autorização prévia da Prefeitura.

A escolha da espécie para áreas públicas segue critérios do Departamento de Arborização e Produção Vegetal. Árvores inadequadas ou frutíferas plantadas em locais errados podem danificar calçadas, prejudicar a fiação elétrica e comprometer a sinalização de trânsito. Para pedir o plantio na sua rua, o morador deve registrar a solicitação pela Central 156.