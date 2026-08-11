Curitiba reúne precursores do sertanejo universitário em festival inédito

Curitiba vai receber, no dia 11 de outubro, a primeira edição do Festival Tempo Bom, evento que reúne em uma única noite três dos maiores nomes do sertanejo universitário: Michel Teló, César Menotti & Fabiano e João Bosco & Vinícius. O show acontece no Complexo Durival Britto (Vila Capanema) e promete resgatar o repertório que marcou a geração que viveu os anos 2000 e 2010.
A proposta do festival é apostar na nostalgia como fio condutor da noite. Os organizadores apontam que o line-up reúne artistas que protagonizaram uma das fases de maior popularidade da música sertaneja no país — período em que canções como as que serão tocadas em Curitiba dominavam rádios, festas universitárias, bares e formaturas.
Será um show único, de três horas, com todos cantando juntos os maiores sucessos de suas carreiras.
Michel Teló chega ao festival como um dos nomes que projetou o gênero para o exterior. Depois de emplacar “Fugidinha” na carreira solo, o cantor alcançou repercussão internacional com “Ai Se Eu Te Pego”.
Já César Menotti & Fabiano trazem clássicos que ajudaram a definir a sonoridade da época, como “Leilão”, “Caso Marcado”, “Como Um Anjo” e “Ciumenta”.
Completando o time, João Bosco & Vinícius — apontados como pioneiros do movimento — sobem ao palco com faixas como “Chora, Me Liga”, “Insegurança”, “Falando Sério” e “Sem Esse Coração”.
Para João Gilberto Abrão, sócio da CWB Brasil, produtora do evento, o festival nasce para conectar quem construiu essa história com quem a viveu. “O sertanejo universitário foi além do gênero musical; tornou-se a trilha sonora de amizades, encontros e momentos que marcaram uma época. O Tempo Bom surge para conectar os artistas que lideraram essa transformação com o público que viveu cada capítulo dela, reunindo esse legado em uma única noite”, afirma.
Serviço:
Festival Tempo Bom
Data: 11 de outubro de 2026
Local: Complexo Durival de Britto, Curitiba
Ingressos: à venda a partir de quinta-feira (13), às 12h, pela Blueticket. Mais informações no Instagram @cwbbrasil