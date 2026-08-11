8 trechos de rodovias do Paraná tem bloqueios hoje: BR-376, Br-277 e mais

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram diversas frentes de obras e pontos de atenção nesta terça-feira (11). Motoristas devem ficar atentos às intervenções programadas, principalmente nos trechos que terão bloqueios parciais e alterações no fluxo de veículos.

Rodovias Federais (BRs)

BR-376 (Curitiba e Região Metropolitana)

A BR-376 apresenta interrupções parciais em horários específicos devido a serviços de manutenção realizados pela concessionária.

Entre os trabalhos previstos estão a pintura de viaduto no km 601 e a manutenção de um dreno de pavimento no km 594. As atividades ocorrem principalmente durante a noite, entre 19h e 5h, para reduzir os impactos no tráfego.

BR-277 (São José dos Pinhais a Curitiba)

As obras de ampliação da BR-277, entre São José dos Pinhais e Curitiba, seguem em ritmo avançado e já ultrapassam 50% de execução.

As intervenções incluem a construção de terceiras faixas e novos acessos. Operações especiais nas vias marginais podem provocar alterações no fluxo e exigem que os motoristas reduzam a velocidade e respeitem a sinalização temporária.

BR-277 (Irati)

Na altura do km 255 da BR-277, em Irati, os motoristas devem redobrar a atenção durante os trabalhos de implantação de defensas metálicas.

Os serviços estão programados para ocorrer entre 7h e 17h, podendo provocar alterações momentâneas no fluxo.

BR-476 (Curitiba)

A BR-476 terá operação de pintura de faixas no km 143 durante o período noturno.

Os trabalhos estão previstos entre 19h e 5h, com possíveis impactos no tráfego durante a execução dos serviços.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-423 (Campo Largo)

A PR-423, em Campo Largo, registra pontos de lentidão devido às obras de reforço estrutural no km 35.

Os serviços acontecem das 7h às 17h e podem provocar alterações temporárias no fluxo de veículos ao longo do trecho.

PR-418 (Almirante Tamandaré – Contorno Norte)

No Contorno Norte de Curitiba (PR-418), equipes realizam obras de reciclagem do pavimento no km 16.

Os trabalhos estão programados para o período noturno, das 19h às 5h. Motoristas devem ter atenção especial à sinalização provisória instalada no trecho durante a execução dos serviços.

PR-151 (Campos Gerais)

Na PR-151, nos Campos Gerais, estão previstos bloqueios rápidos e alternados durante o dia para a movimentação de cargas e carretas utilizadas nas obras do Viaduto da Variante.

As interrupções podem ocorrer de forma momentânea. Motoristas devem reduzir a velocidade e seguir as orientações das equipes responsáveis pela operação.



