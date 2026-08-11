Chuva de meteoros e dois eclipses: o que esperar do céu em agosto de 2026

Agosto de 2026 é um mês especial para quem gosta de olhar para o céu. O Brasil poderá acompanhar uma série de eventos astronômicos, incluindo chuva de meteoros, alinhamento planetário e dois eclipses — um lunar visível em todo o país e um solar que será transmitido ao vivo pela internet. O Observatório Nacional alerta sobre os cuidados necessários para observação segura e detalha como aproveitar cada fenômeno.

Chuva de meteoros Perseidas

O pico da Chuva de Perseidas ocorre na madrugada do dia 13 de agosto. No Brasil, moradores do Norte e Nordeste contam com as melhores condições de observação. Em 2026, a fase de Lua Nova favorece a visualização por manter o céu escuro. O momento ideal para olhar para a direção norte vai da meia-noite ao amanhecer, sem a necessidade de aparelhos.

O que é a chuva de meteoros Perseidas?

A chuva de Perseidas ocorre quando a Terra cruza a órbita do cometa 109P/Swift-Tuttle.

A origem : O cometa deixa para trás um rastro de poeira, rochas e detritos congelados espacialmente.

: O cometa deixa para trás um rastro de poeira, rochas e detritos congelados espacialmente. O fenômeno : Quando a Terra atravessa essa nuvem de detritos, os pequenos fragmentos entram na nossa atmosfera em altíssima velocidade (cerca de 60 km/s).

: Quando a Terra atravessa essa nuvem de detritos, os pequenos fragmentos entram na nossa atmosfera em altíssima velocidade (cerca de 60 km/s). O brilho : O atrito com o ar faz esses fragmentos queimarem instantaneamente, criando os famosos “riscos de luz” no céu, que chamamos popularmente de estrelas cadentes.

: O atrito com o ar faz esses fragmentos queimarem instantaneamente, criando os famosos “riscos de luz” no céu, que chamamos popularmente de estrelas cadentes. O nome: O evento se chama “Perseidas” porque, ao olhar para o céu, os meteoros parecem surgir (o ponto radiante) da constelação de Perseu.

Eclipse solar total do dia 12 e alinhamento planetário

Nesta quarta-feira (12) ocorre um eclipse solar total que não será visível do Brasil devido ao alinhamento geométrico entre a Terra, a Lua e o Sol. A faixa de totalidade passa por locais como Groenlândia, Islândia e Espanha.

Para evitar desinformação, o Observatório Nacional (ON) reforça que o evento só poderá ser acompanhado no país por transmissão ao vivo. A exibição oficial começa às 12h (horário de Brasília) no canal da instituição no YouTube.

>> Transmissão ao vivo do eclipse solar total

Como observar eclipses com segurança?

O ON esclarece ainda que a observação solar direta em qualquer época do ano exige proteção adequada. Óculos escuros, chapas de raio X ou filtros caseiros não protegem a retina. A orientação é utilizar filtro de soldador número 14 ou superior, disponível em lojas de material de construção, limitando a observação contínua a 30 segundos, seguidos de 3 minutos de descanso.

Eclipse lunar parcial profundo

O principal evento visível no país acontece na madrugada de 27 para 28 de agosto. O eclipse lunar parcial cobrirá entre 93% e 96% do disco da Lua no ápice, proporcionando o tom avermelhado característico da “Lua de Sangue”.

Confira o cronograma completo no horário de Brasília:

Início penumbral (27/08 – 22h24): Redução sutil do brilho lunar.

Redução sutil do brilho lunar. Início parcial (27/08 – 23h34): Entada da sombra escura da Terra (umbra).

Entada da sombra escura da Terra (umbra). Ápice do eclipse (28/08 – 01h13): Máximo escurecimento e tom avermelhado.

Máximo escurecimento e tom avermelhado. Fim da fase parcial (28/08 – 02h52): Saída progressiva da sombra.

Saída progressiva da sombra. Fim penumbral (28/08 – 04h02): Encerramento do fenômeno.

Próximos eclipses solares no Brasil

Os eclipses solares visíveis no país voltam a ocorrer nos próximos anos. Em 6 de fevereiro de 2027, um eclipse anular será visto como parcial na maior parte do Brasil. Já o próximo eclipse solar total visível em estados do Norte e Nordeste brasileiro está previsto para 12 de agosto de 2045.