Trânsito em Curitiba: importante rua da CIC tem novo sentido e bloqueio total no Capão Raso

Motoristas que circulam pela Cidade Industrial de Curitiba (CIC), em Curitiba, precisam ficar atentos: a partir das 11h desta terça-feira (11), duas ruas do bairro passam a ter sentido único de circulação. As mudanças fazem parte de um conjunto de alterações no trânsito da capital paranaense, que inclui ainda obras de grande porte no Capão Raso e reflexos no transporte coletivo. Agentes de trânsito orientam os condutores nos locais, que já contam com nova sinalização e dispositivos de segurança.

Mudanças de sentido

Cidade Industrial de Curitiba (CIC): A partir das 11h desta terça-feira (11/8), entram em vigor alterações no sentido de circulação de duas ruas no bairro. A Rua Adari Fernando Visinoni passa a ter sentido único no trecho entre a Rua Francisco Gorski e a Rua Adviga Lipinski. Já a Rua Adviga Lipinski passa a operar em sentido único entre a Rua Adari Fernando Visinoni e a Rua Irmã Genoveva Valenga. Agentes de trânsito orientam o tráfego no local, que conta com nova sinalização e dispositivos de segurança. Em caso de chuva, a implantação pode ser adiada.

Obras e bloqueios

Capão Raso: Iniciadas em 3/8 para a execução de serviços do Novo Inter 2, as intervenções na Rua Deputado Waldemiro Pedroso avançam para a fase crítica entre os dias 10 e 14 de agosto, restando quatro dias para o encerramento do prazo previsto no trecho entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin. O bloqueio, que antes era parcial, passa a ser total para escavações de travessias, instalação de meio-fio, reciclagem e criação de remanso. Como desvio, quem segue pela Avenida República Argentina deve utilizar a Rua João Bonat; já os motoristas que vêm pela Rua Antônio Gasparin precisam acessar a Rua Luiz Del Gobbo. O cronograma pode sofrer alterações conforme o clima.

Transporte coletivo

Capão Raso: Durante a fase de bloqueio total nas obras da Rua Deputado Waldemiro Pedroso, o itinerário das linhas de ônibus que passam pelo local sofre desvios operacionais. Diferente da etapa inicial de bloqueio parcial, na qual o acesso ao Terminal Capão Raso operava em sistema de pare e siga, a interdição completa exige atenção dos passageiros quanto às novas rotas provisórias.

Principais pontos de atenção

Centro, Novo Mundo e Xaxim: Intervenções viárias e obras na rede de transporte continuam gerando estritamentos de pistas e adoção de sentidos únicos, exigindo paciência dos condutores.

Intervenções viárias e obras na rede de transporte continuam gerando estritamentos de pistas e adoção de sentidos únicos, exigindo paciência dos condutores. Tarumã: A alça de retorno sob o viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral segue liberada para quem vem da Linha Verde pelo Atuba, mas o tráfego no entorno do Complexo Tarumã ainda demanda cautela.

A alça de retorno sob o viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral segue liberada para quem vem da Linha Verde pelo Atuba, mas o tráfego no entorno do Complexo Tarumã ainda demanda cautela. Portão: Motoristas devem monitorar eventuais reflexos no tráfego local causados por bloqueios em vias da região, como na Rua Professor Zildo Manoel da Cruz

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.