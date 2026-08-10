Terceira pista do Aeroporto Afonso Pena: vídeo mostra detalhes do projeto

O Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, recebeu oficialmente a licença para construir a terceira pista de pouso e decolagem, nesta segunda-feira (10). A autorização foi emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT) e permite que a concessionária Motiva faça a instalação do canteiro de obras e comece a execução da obra.

O instituto, entretanto, estabeleceu 41 condicionantes ambientais para serem cumpridas, como monitoramento da fauna, programas de recuperação e cuidados específicos nas áreas de intervenção.

O investimento previsto é de R$ 800 milhões para a construção da pista, que terá 3 mil metros de extensão, 45 metros de largura e 7,5 metros de acostamentos pavimentados em cada lado. A construtora responsável já foi contratada e a equipe de engenharia está analisando a licença para realizar os ajustes necessários no projeto.

Confira o projeto da obra:

Vídeo: Divulgação AEN

As obras serão concluídas em até 28 meses, de acordo com a Motiva. A expectativa é que a construção gere mil empregos diretos durante a execução. O projeto ainda prevê áreas de segurança de fim de pista, plataformas de contenção de jato de motor e seis novas pistas de táxi – que farão a conexão da pista com outras áreas operacionais.

Vídeo: Divulgação AEN

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, ressaltou que a nova estrutura terá reflexos na economia, no turismo e na capacidade logística da capital. Segundo ele, após a inauguração da rota entre Curitiba e Lisboa, pela TAP, outras companhias aéreas têm mostrado interesse no setor de turismo do Paraná depois da divulgação da terceira pista do Afonso Pena.