Brincadeira sobre bomba em avião termina com passageiros na delegacia no Paraná

Quatro pessoas foram retiradas de um voo com destino a Curitiba nesta segunda-feira (10), no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, após um deles fazer uma brincadeira sobre uma suposta “bomba” dentro de uma caixa de som durante o embarque. A Polícia Federal (PF) registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por comunicação falsa de crime — registro policial para infrações penais de menor potencial ofensivo.

Segundo a PF, dois casais embarcaram levando bagagens pessoais e compras feitas no aeroporto. Durante o procedimento, uma comissária solicitou que uma caixa de som fosse retirada da cabine e despachada por exceder as dimensões permitidas para transporte no interior da aeronave.

Enquanto ajudava a tripulante a retirar o equipamento, um dos passageiros fez um comentário relacionando o peso do objeto com a possibilidade de haver uma bomba em seu interior. A comissária comunicou ao comandante da aeronave, que determinou a retirada dos quatro passageiros e acionou a Polícia Federal.

Os dois casais foram levados inicialmente ao posto da PF no aeroporto e, em seguida, à delegacia em Foz do Iguaçu, onde prestaram depoimento. Após ouvir os envolvidos, a Polícia Federal registrou o ocorrido. A corporação informou que realizou a avaliação de risco e adotou os protocolos de segurança antes de autorizar a decolagem da aeronave.

Brincadeiras envolvendo bombas entram em protocolo de risco

Em nota, a PF alertou que comentários ou brincadeiras envolvendo bombas, explosivos ou outras ameaças em aeroportos são tratados como situações de risco e podem resultar em impedimento de embarque, retirada de passageiros, acionamento de protocolos de segurança, atrasos ou cancelamentos de voos, além de responsabilização criminal e administrativa.

“A Polícia Federal reforça que passageiros devem evitar qualquer tipo de comentário, ameaça ou brincadeira relacionada à presença de explosivos ou artefatos perigosos durante procedimentos de embarque, mesmo quando não exista intenção real de provocar uma situação de emergência”, diz o comunicado.

Passageiros indisciplinados podem ter direito de embarcar suspenso

A partir de setembro, entra em vigor a Resolução nº 800 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que prevê novas medidas para passageiros considerados indisciplinados. Entre elas estão a possibilidade de suspensão do direito de embarcar em voos nacionais por até um ano e a aplicação de multa, conforme o caso.