Mais de 200 vagas: JBS busca trabalhadores em quatro cidades do Paraná

A JBS está com mais de 200 vagas de emprego abertas em quatro das 11 unidades da empresa espalhadas pelo Paraná. As oportunidades são para funções ligadas à produção de alimentos, têm contratação imediata e também contemplam pessoas com deficiência. A maioria dos cargos não exige experiência profissional.

As vagas estão distribuídas entre as unidades da Seara em Rolândia, Santo Inácio, Santa Fé e Jaguapitã. Santo Inácio concentra o maior número de oportunidades, com metade do total de postos disponíveis.

Para participar do processo seletivo, independentemente da função escolhida, é necessário ter pelo menos 18 anos e apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. As contratações são realizadas pelo regime CLT e incluem benefícios previstos para os trabalhadores.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-refeição e vale-alimentação flexíveis, acesso a convênios com academias, planos de assistência médica e odontológica, seguro de vida, além de descontos e promoções exclusivas para funcionários. A JBS também oferece incentivos para a continuidade da formação profissional.

Vagas por unidade

Confira, a seguir, as vagas disponíveis em cada unidade e como se candidatar:

Rolândia

Vagas disponíveis:

50 para Operador de Produção I e II

4 para Auxiliar de Cozinha

4 para Auxiliar de Serviços Gerais

3 para Técnico em Eletromecânica

3 para Ajudante de Armazém

1 para Operador de Caldeira

Turnos: Oportunidades disponíveis para os 3 turnos.

Endereço: BR-369, km 47 (saída para Arapongas).

Entrevistas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (presencial ou online).

WhatsApp: (43) 99181-1361

Santo Inácio

Vagas disponíveis:

80 para Operador de Produção

20 para Montagem de Kits

1 para Ajudante de Cozinha

1 para Cozinheira

Endereço: PR-463, km 71, s/n (entre Colorado e Santo Inácio).

Entrevistas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (presencial ou online).

WhatsApp: (44) 99154-0184

Santa Fé

Vagas disponíveis:

20 para Operador de Produção

1 para Operador de Lavanderia

Endereço: Rodovia PR-317, km 48,7, Zona Rural.

Entrevistas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h (presencial ou online).

Envio de currículo e contato por WhatsApp: (44) 99102-4503

Jaguapitã

Vagas disponíveis:

16 para Operador de Produção I (1º e 2º turnos)

4 para Operador de Plataforma (2º turno)

Endereço: Rodovia PR-340, km 2,5, nº 143-A.

Atendimento ao candidato: Segunda a sexta-feira, das 15h às 17h.

WhatsApp: (43) 99188-8977