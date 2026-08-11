Mais de 200 vagas: JBS busca trabalhadores em quatro cidades do Paraná

A JBS está com mais de 200 vagas de emprego abertas em quatro das 11 unidades da empresa espalhadas pelo Paraná. As oportunidades são para funções ligadas à produção de alimentos, têm contratação imediata e também contemplam pessoas com deficiência. A maioria dos cargos não exige experiência profissional.
As vagas estão distribuídas entre as unidades da Seara em Rolândia, Santo Inácio, Santa Fé e Jaguapitã. Santo Inácio concentra o maior número de oportunidades, com metade do total de postos disponíveis.
Para participar do processo seletivo, independentemente da função escolhida, é necessário ter pelo menos 18 anos e apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. As contratações são realizadas pelo regime CLT e incluem benefícios previstos para os trabalhadores.
Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-refeição e vale-alimentação flexíveis, acesso a convênios com academias, planos de assistência médica e odontológica, seguro de vida, além de descontos e promoções exclusivas para funcionários. A JBS também oferece incentivos para a continuidade da formação profissional.
Vagas por unidade
Confira, a seguir, as vagas disponíveis em cada unidade e como se candidatar:
Rolândia
Vagas disponíveis:
- 50 para Operador de Produção I e II
- 4 para Auxiliar de Cozinha
- 4 para Auxiliar de Serviços Gerais
- 3 para Técnico em Eletromecânica
- 3 para Ajudante de Armazém
- 1 para Operador de Caldeira
Turnos: Oportunidades disponíveis para os 3 turnos.
Endereço: BR-369, km 47 (saída para Arapongas).
Entrevistas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (presencial ou online).
WhatsApp: (43) 99181-1361
Santo Inácio
Vagas disponíveis:
- 80 para Operador de Produção
- 20 para Montagem de Kits
- 1 para Ajudante de Cozinha
- 1 para Cozinheira
Endereço: PR-463, km 71, s/n (entre Colorado e Santo Inácio).
Entrevistas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (presencial ou online).
WhatsApp: (44) 99154-0184
Santa Fé
Vagas disponíveis:
- 20 para Operador de Produção
- 1 para Operador de Lavanderia
Endereço: Rodovia PR-317, km 48,7, Zona Rural.
Entrevistas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h (presencial ou online).
Envio de currículo e contato por WhatsApp: (44) 99102-4503
Jaguapitã
Vagas disponíveis:
- 16 para Operador de Produção I (1º e 2º turnos)
- 4 para Operador de Plataforma (2º turno)
Endereço: Rodovia PR-340, km 2,5, nº 143-A.
Atendimento ao candidato: Segunda a sexta-feira, das 15h às 17h.
WhatsApp: (43) 99188-8977