Quando começam as vendas de ingressos para a nova edição do Natal da Disney em Curitiba?

A venda de ingressos para a segunda edição do espetáculo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível começa em 24 de agosto (segunda-feira), às 10h. Assinantes do Disney+ terão acesso à pré-venda entre 21 de agosto, às 10h, e 23 de agosto, às 23h59, exclusivamente pela internet. Na primeira edição, realizada no ano passado, os ingressos para as 16 apresentações se esgotaram no mesmo dia em que as vendas foram abertas.

Para 2026, a expectativa é repetir o resultado. Ao todo, estão previstas 29 apresentações entre 8 e 21 de dezembro, sendo 25 sessões abertas ao público e quatro apresentações sociais. O espetáculo musical será realizado no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba, com sessões às 9h30, 15h30 e 19h30.

A temporada deve receber cerca de 95 mil espectadores, o que representa uma média de aproximadamente 3,3 mil pessoas por sessão. Neste ano, também haverá novamente os ingressos com valor social.

As entradas serão vendidas pelo site da Ticketmaster e na bilheteria oficial do ParkShoppingBarigüi. Os preços variam de R$ 25 para meia-entrada e R$ 50 para inteira, no setor popular, a R$ 180 e R$ 459, respectivamente, nos demais setores. Também haverá ingressos gratuitos destinados a projetos sociais e educativos, por meio de iniciativas realizadas em parceria com a Prefeitura de Curitiba.

Mapa de assentos. Imagem: Divulgação/Air Promo.

Novidades na programação

No enredo do espetáculo, que novamente terá Laura Castro e Saulo Vasconcelos, personagens da Disney se unem para transformar cada desejo em uma celebração de Natal. Mais de 50 artistas, entre cantores, bailarinos e músicos, participam. A produção terá novos momentos musicais, incluindo uma apresentação inspirada em Zootopia, preparada especialmente para a edição de 2026.

Além do espetáculo, quem passar pelo Parque Barigui poderá participar de experiências gratuitas. Entre elas está o Disney+ Open Air, que exibirá filmes do catálogo da plataforma, incluindo lançamentos recentes e clássicos. Durante as manhãs e tardes dos dias de semana, também serão realizadas sessões especiais para estudantes da rede municipal de ensino.

A programação terá ainda ambientações natalinas, espaços para fotos, ativações temáticas e novas experiências inspiradas no universo Disney. O projeto prevê medidas de acessibilidade e inclusão para oferecer uma experiência segura e acolhedora a públicos de diferentes idades.

Serviço

Venda de ingressos para espetáculo “Disney Celebra Um Natal Inesquecível”

Pré-venda Disney+: 21 a 23 de agosto (somente online)

Venda geral: a partir de 24 de agosto, às 10h

Ingressos: pelo site Ticketmaster ou na bilheteria no Piso L3 do ParkShoppingBarigüi