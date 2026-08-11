BaraQuias inaugura restaurante no Batel com novidade: café árabe

O tradicional BaraQuias, restaurante árabe que há 16 anos faz parte da cena gastronômica de Curitiba, vai ganhar uma nova casa no Batel. A partir de quarta-feira (12), a marca passa a atender na Alameda Dr. Carlos de Carvalho com uma proposta diferente das outras unidades: pela primeira vez, o restaurante também terá um café árabe, pensado para movimentar o espaço durante todo o dia.

A nova unidade funcionará diariamente das 12h às 22h e terá opções para diferentes momentos. Além do almoço e do jantar, o público poderá parar no BaraQuias para um café da tarde, com bebidas quentes e geladas, doces árabes e salgados preparados especialmente para a nova operação.

Entre as opções estará o tradicional café árabe, acompanhado de receitas inspiradas na gastronomia do Oriente Médio. O cardápio da cafeteria foi desenvolvido exclusivamente para a unidade do Batel.

A novidade não significa, porém, uma mudança na identidade que fez o BaraQuias conquistar seu público em Curitiba. No almoço e no jantar, permanecem os clássicos da casa, como os Combinados Árabes (os mais pedidos da casa), que reúnem quibes, kaftas, pastas, charutos, esfihas e arroz com lentilha. A nova unidade também terá versões inéditas de esfihas e outros pratos que não estão no cardápio tradicional.

Do café ao jantar

A ideia é fazer do novo BaraQuias um endereço para diferentes horários, e não apenas um restaurante para almoço ou jantar. O espaço foi planejado para receber desde quem busca uma refeição completa até quem quer apenas tomar um café e comer um doce árabe.

A ambientação também segue a proposta de proporcionar uma experiência ligada à cultura árabe. Lustres coloridos, pinturas inspiradas em paisagens do Oriente Médio, mobiliário temático e outros elementos da decoração foram incorporados ao projeto.

“O BaraQuias sempre teve como propósito proporcionar uma experiência autêntica da cultura árabe por meio da gastronomia. Com a unidade Batel, damos um novo passo na história da marca ao apresentar um novo conceito, com restaurante e café árabe em um mesmo espaço”, afirma o proprietário André Pereira.

A nova loja do Batel é toda ambientada com vitrais, lustres e portais do Oriente Médio. (Foto: Airam Conteúdo) Combinados árabes são os pratos mais pedidos do Baraquias. (Foto: Airam Conteúdo)

BaraQuias cresce sem franquias

A chegada ao Batel também marca mais um passo na expansão de uma marca que escolheu um caminho diferente do adotado por muitas redes de alimentação atualmente.

Todas as unidades do BaraQuias são próprias, não são franquias. Segundo o restaurante, a estratégia permite manter um padrão de qualidade e operação sob controle direto da empresa, mesmo com o crescimento da rede.

A história começou em 2010, com a primeira unidade no Juvevê. Desde então, o BaraQuias ampliou sua presença para o ParkShoppingBarigüi e o Jockey Plaza Shopping. Com a abertura no Batel, serão quatro restaurantes próprios em Curitiba, além da operação de delivery.

A marca também chega ao novo endereço depois de conquistar o Prêmio Bom Gourmet como Melhor Restaurante Árabe por três anos consecutivos: 2024, 2025 e 2026.

O BaraQuias Batel fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1036 e funciona das 12h às 22h.