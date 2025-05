Princípio de incêndio na Linha Verde bloqueia faixa e causa grande congestionamento

Um princípio de incêndio em um caminhão carregado com isopor gerou um grande transtorno na Linha Verde, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (02). O fogo teria começado na parte elétrica do veículo. Felizmente as chamas foram contidas pelo próprio caminhoneiro com a ajuda de extintores. Ninguém ficou ferido.

O princípio de incêndio ocorreu no caminhão na faixa sentido Pinheirinho, logo após o viaduto da BR-277, antes da passarela do Centro Politécnico. Por sorte as chamas não se alastraram, pois a carga de isopor é altamente inflamável. O caminhão vinha de Joinville, Santa Catarina.

Imagens do Bom dia Paraná, da RPC, desta sexta-feira, feitas de drone pelo repórter cinematográfico Rafael Trindade mostram a dimensão da ocorrência, que poderia ter tido um desfecho trágico se não fosse a rapidez do motorista em acabar com as chamas.

Linha Verde tem congestionamento

Motoristas que trafegam do Atuba sentido Pinheirinho enfrentam grande congestionamento no local por causa da ocorrência. É preciso paciência, já que uma das três faixas está bloqueada bem na região onde há um radar de velocidade.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉