Homens jovens são as principais vítimas de acidentes de trabalho em Curitiba

Curitiba registrou 47.423 acidentes de trabalho entre 2007 e o primeiro trimestre de 2025, revelam dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). A estatística mostra que quase 60% das ocorrências afetam homens entre 20 e 49 anos, com destaque para a faixa etária de 20 a 29 anos, responsável por 25% do total de casos.

O setor de serviços lidera o ranking de acidentes, representando 54,5% das notificações. Técnicos de enfermagem, faxineiros e cozinheiros são as profissões mais afetadas nessa área. A indústria da transformação aparece em segundo lugar, seguida pela construção civil e comércio.

Luiz Antônio Teixeira, coordenador do Cerest Curitiba, explica a recente mudança nas diretrizes de notificação. “Anteriormente, os serviços de saúde só notificavam acidentes sérios. Atualmente, qualquer acidente que aconteça durante a atividade profissional deve ser notificado quando a pessoa passa por atendimento de saúde”, revela.

Apesar do aumento nas notificações, especialistas acreditam que ainda há subnotificação, dificultando a implementação de políticas públicas preventivas. Os principais hospitais de trauma de Curitiba – Hospital do Trabalhador, Evangélico Mackenzie e Cajuru – são os maiores responsáveis pelos registros.

Um dado preocupante é o número de óbitos: 1.254 mortes foram registradas no período analisado. As principais causas são quedas (42%), acidentes de transporte (22,51%) e impactos por objetos (14,58%).

Para combater essa realidade, a Prefeitura de Curitiba firmou recentemente uma parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. O protocolo assinado visa reforçar a segurança no ambiente de trabalho, com foco na proteção de trabalhadores que operam máquinas perigosas, como serras e prensas.

A iniciativa prevê campanhas de prevenção, conscientização e fiscalização dos ambientes laborais. O objetivo é reduzir acidentes e garantir melhores condições de trabalho, especialmente em setores de alto risco.

A assinatura do protocolo coincidiu com as celebrações do Dia da Segurança e Saúde no Trabalho e o Dia em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, ambos comemorados em 28 de abril.