A previsão do tempo aponta que as temperaturas devem cair um pouco mais em Curitiba e região nesta terça-feira (22). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o primeiro dia a Primavera, que terá menos chuva por causa do La Niña, deve registrar mínimas de 7º C na capital. Além do frio, o céu seguirá carregado de nuvens, mas com pouca chance de chuva. No Litoral, as temperaturas também seguem amenas e há chance de chover de forma fraca e isolada. A menor ocorrência de chuva preocupa, já que pode estender a crise hídrica no Paraná e consequentemente os rodízios de água.

+Viu essa? Menino de 7 anos dá aula de honestidade em Curitiba depois de bater de bicicleta no carro do vizinho

Em Curitiba, as temperaturas desta terça-feira (22) devem variar entre 7º C e 14º C. Segundo o Simepar, o motivo para as baixas temperaturas dos últimos dias é a presença de uma massa de ar frio no Paraná, acompanhada de ventos que chegam do oceano na região da capital. “Isso ocasiona a presença de nuvens e o dia não esquenta. O tempo mais agradável só deve retornar a partir de quinta-feira (24)”, explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Ainda segundo ele, mesmo com o dia nublado, a chance de chover é quase inexistente em Curitiba. “Com tantas nuvens, não se descarta totalmente uma garoa mais fina. Mas a chance de que ele realmente chova e muito pouca”, ressaltou o meteorologista.

+Leia mais! Curitiba confirma mais 13 mortes por coronavírus e queda no número de casos ativos

A chuva é esperada no estado com ansiedade. O Paraná vive a sua pior estiagem dos últimos cem anos e as represas utilizadas para produção de água potável estão operando com a capacidade crítica nos reservatórios.

Litoral

Nas praias, o frio também segue presente ao longo desta terça. Por lá, o céu nublado e a umidade favorecem a ocorrência de chuvas finas e isoladas. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a temperatura máxima prevista é de 20º C, com mínima de 13º C.

+Leia também! Agência de turismo fecha em Curitiba e gera reclamações de clientes