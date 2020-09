A Primavera, estação mais florida do ano, começa precisamente às 10h31 desta terça-feira (22) e segue até o dia 21 de dezembro, quando chega o Verão. Segundo o Instituto Simepar a nova estação terá influência do fenômeno La Niña, o que preocupa, pois isso pode gerar menos chuva que a média para a estação, contribuindo para a crise hídrica que assola o estado. Em Curitiba a primavera começa sem chuva e com temperaturas entre os 7 e 14 graus.

A ocorrência de chuva é bastante esperada, pois a região de Curitiba e grande parte do Paraná sofrem com a estiagem dos últimos meses, que gerou o pior cenário de seca dos últimos 100 anos no Paraná. Sem contar que a falta de chuva poderá deixar ainda maios duro o rodízio no abastecimento em Curitiba e região. Esta previsão para a Primavera 2020, segundo o Simepar, indica a permanência de uma crise hídrica no Paraná.

+Leia mais! Planetários se unem em evento online sobre a chegada da primavera

“A Primavera já é caracterizada por ser uma estação com temperaturas mais elevadas que o inverno e com mais chuvas. Como estamos em período de La Ninã isso vai ser um pouco mais irregular, com tendência de menos chuva”, explicou a meteorologista Larissa Freitas, do Simepar. Na primavera a média mensal de chuva para a grande Curitiba é de 100 a 140 mm em outubro, 70/130 mm em novembro e 110/190 mm em dezembro.

São esperados períodos prolongados sem chuva semelhantes aos ocorridos no outono e no inverno deste ano. “As chuvas devem aumentar progressivamente, mas os volumes ficarão próximos ou abaixo da normal climatológica, com distribuição espacial muito irregular”, completou Marco Jusevicius, meteorologista coordenador de Operação do Simepar.

+Economia! Família de Curitiba reduz conta de água em 40% com simples mudanças de hábito

Como ficam as temperaturas na Primavera

De acordo com a previsão do Simepar, no início haverá maior amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura mínima e a máxima no dia. Porém, com o decorrer das semanas, essa diferença vai diminuindo, mantendo-se na média de 18,7 graus em Curitiba. O La Niña ainda afeta o deslocamento de frentes frias.

Incêndios preocupam

Incêndio ocorrido em área de reservatório de água. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros.

Com a estiagem tendo ao seu favor a falta de chuvas por causa do La Niña, a ocorrência de incêndios preocupam. “Na primavera e no contexto da estiagem, o baixo teor de umidade da vegetação favorece a combustão, a ignição e a propagação de incêndios”, explicou o pesquisador e coordenador de Inovação do Simepar, Flavio Deppe. O Simepar utiliza um sistema chamado VFogo, que detecta ocorrências de fogo em grandes extensões territoriais e áreas específica. O sistema emite um alerta quase que em tempo real.

O que é o La Ninã

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o La Niña é um fenômeno atmosférico com características apostas ao El Niño e se caracteriza pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, alterando os padrões climáticos. De acordo com o Instituto, alguns dos impactos de La Niña tendem a ser opostos aos de El Niño, mas nem sempre uma região afetada pelo El Niño apresenta impactos significativos no tempo e clima devido à La Niña.