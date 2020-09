Uma ação virtual conjunta entre os planetários de todo o país vai dar as boas vindas para a primavera, estação do ano que começa a vigorar às 10h31 desta terça-feira (22) em todo o Hemisfério Sul. Trata-se do equinócio da primavera, um ponto da órbita do nosso planeta que marca o início de uma estação do ano, neste caso a primavera. A sessão começa às 10h de terça-feira e pode ser acessada gratuitamente neste link.

Segundo José Roberto de Vasconcelos, presidente da Associação Brasileira de Planetários (ABP), estar em um planetário é como estar em uma janela para o céu. “São espaços voltados para a educação. Surgiu uma ideia de fazer algo virtual de planetário só para matar a saudade”, explicou. “Vamos ver o céu do Brasil. Dependendo da região que você está, você vê uma constelação mais alta, outra mais baixa, completou Vasconcelos.

Segundo ele, muitos destes locais acabaram afetados por causa da pandemia do coronavírus. “Quem está sofrendo mais são os pequenos, os planetários móveis, porque muitas vezes são da iniciativa privada ou de uma associação. A parte dos planetários públicos, os federais, estaduais e municipais, eles estão em stand by“, disse.