Em 50 minutos, PRF flagra mais de 60 veículos transitando em acostamento na BR-277

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez diversos flagras na BR-277, em Curitiba, durante um trabalho de fiscalização de trânsito na manhã desta quinta-feira (10). A ação aconteceu no km 80 e tinha o objetivo de combater a circulação indevida dos veículos pelo acostamento.

A fiscalização foi realizada durante 50 minutos. Nesse período foram flagrados 64 veículos transitando de forma irregular pelo acostamento. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, transitar pelo acostamento é infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 880,41 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a PRF, além da multa, a prática também representa alto risco à segurança viária, podendo causar colisões com veículos parados por pane ou acidentes com ciclistas e pedestres. Assista:

A polícia também alertou que durante a manhã, horário em que a ação aconteceu, é grande o número de trabalhadores que passam pela rodovia de bicicleta ou caminhando a caminho do trabalho e outros compromissos.

Além dos riscos de acidentes, a circulação pelo acostamento também dificulta a passagem de veículos de atendimento de emergências, como viaturas e ambulâncias.