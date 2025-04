Carga de fertilizantes roubada na BR-277 é encontrada em barracão na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três homens pelo crime de receptação qualificada e recuperou uma carga de fertilizantes roubada que está avaliada em R$ 150 mil. A ação aconteceu na quarta-feira (09), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As 37 toneladas do fertilizante estavam armazenadas em um barracão, onde os policiais civis também encontraram uma carga de polietileno com suspeita de origem ilícita.

O delegado da PCPR André Feltes destaca que no local estavam diversos objetos de laboratório e produtos químicos. “A suspeita é que esse barracão estivesse sendo utilizado como ponto de adulteração de fertilizantes furtados ou roubados”, afirma Feltes.

Carga de fertilizantes foi roubada na BR-277, em São José dos Pinhais

O delegado explica que a carga foi roubada na manhã do último sábado (05) na BR-277, em São José dos Pinhais, na RMC. Na ocasião, quatro indivíduos armados forçaram a parada do caminhão que transportava o fertilizante e levaram o motorista como refém em outro veículo até a cidade de Palmeira, nos Campos Gerais. Nessa cidade ele foi solto.

Já o caminhão foi encontrado abandonado no domingo (06). Sem a carga, o veículo estava em um posto de combustível em Campo Largo. Após o registro do crime, a equipe da PCPR começou a investigar e rastreou o possível paradeiro do fertilizante.

Durante a operação desta quarta-feira, os três indivíduos que estavam no barracão foram autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada – crime que se configura quando é cometido no exercício de uma atividade comercial ou industrial.

Se condenados judicialmente, poderão receber uma pena de três a oito anos de reclusão, além de multa. A PCPR segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelo roubo dos fertilizantes.