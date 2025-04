Paraná compra arma não letal de mega empresa americana que fornece ao FBI

O Governo do Paraná anunciou a compra de 600 armas não letais de uma empresa norte-americana que também fornece equipamentos para o FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos. Com o novo armamento que pode imobilizar uma pessoa sem causar lesões permanentes, os policiais terão no total 2 mil armas após a compra em novembro de 1,4 mil Tasers 10.

Durante a visita na sede da Axon Enterprise, em Phoenix, no Arizona, referência global em tecnologias voltadas para a segurança pública, e que possui clientes como o FBI, o governador Ratinho Junior conheceu os equipamentos que serão utilizados pelos agentes paranaenses.

“Estamos fazendo uma compra internacional inédita no Paraná para garantir mais segurança com responsabilidade, colocando o Paraná ao lado das melhores polícias do mundo. As armas não letais de incapacitação neuromuscular são fundamentais para situações que exigem controle, principalmente para imobilização e ambientes com muitas pessoas”, afirmou o governador Ratinho Junior.

As primeiras 1,4 mil armas já foram entregues e estão na Academia Policial Militar do Guatupê. Os cartuchos serão entregues nas próximas semanas e os treinamentos devem começar a partir disso. A arma tem conexão inteligente e dispersão de energia de até quatro dardos de uma só vez, laser para cenários diurnos, bateria recarregável e alerta de aviso sonoro e visual.

A compra das armas de incapacitação neuromuscular é inédita e vai ampliar o leque de atuação das polícias com foco em ações de baixo risco. Elas serão disponibilizadas para as polícias Militar, Civil, Penal e Científica.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, que também participa da viagem oficial, destacou que o uso das armas não letais de incapacitação neuromuscular será estratégico em operações urbanas e rurais, inclusive com potencial de reduzir confrontos armados. “Esses equipamentos vão dar mais segurança tanto para os policiais quanto para os cidadãos. É uma ferramenta moderna, eficiente e, sobretudo, menos letal, que permitirá ações de contenção com mais técnica e menos risco de fatalidades”, disse Hudson.

