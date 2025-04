Viatura capota ao perseguir ladrões de bicicleta em bairro de Curitiba

Uma viatura da Polícia Militar (PMPR) capotou na manhã desta quinta-feira (10), no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. A equipe policial perseguia suspeitos de furtarem bicicletas quando se envolveu com uma colisão no cruzamento da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes com a rua Major França Gomes com um veículo Celta.

Segundo informações da RPC, a viatura avançou o sinal vermelho antes de bater no outro carro que ficou com a frente bem destruída. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Polícia Militar informou por nota que o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi acionado e elaborou o Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado (BATEU).

“A Polícia Militar do Paraná instaurará um inquérito técnico para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido, seguindo os protocolos institucionais. A PMPR reafirma seu compromisso com a transparência e a segurança da população, e seguirá acompanhando o caso com a devida atenção”, comunicou a PMPR.

