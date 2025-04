Mega complexo comercial terá maior supermercado do litoral do Paraná

Paranaguá, no litoral do Paraná, se prepara para receber um grande complexo comercial que promete movimentar a economia local. A rede Havan, do polêmico empresário Luciano Hang, e o grupo Bavaresco anunciaram a construção de duas megas lojas no Jardim Yamaguchi, próximo ao CAIC, com previsão de entrega ainda este ano.

No final do mês passado, Nilton Hang, diretor do grupo e irmão do famoso “Véio da Havan”, realizou uma visita técnica ao terreno em fase inicial de preparação. A futura unidade da Havan será a 186ª ou 187ª da rede e promete ser a mais moderna já construída no Brasil.

+ Veja também: Festa de igreja em Curitiba vai ter uma tonelada de costela fogo de chão

Ao lado da Havan, o grupo Bavaresco planeja erguer o que será o maior supermercado do litoral paranaense. Beto Bavaresco, diretor da maior rede supermercadista da região, acompanhou a visita e confirmou que esta será a 14ª loja do grupo.

Impacto econômico e geração de empregos

Os dois empreendimentos, localizados na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, terão cerca de 9 a 10 mil m² de área construída cada. Juntos, devem gerar aproximadamente 500 empregos diretos, contribuindo significativamente para a economia local.

Luiz Augusto Pelegrini de Carvalho, secretário de Urbanismo de Paranaguá, informou que os alvarás para início das construções serão expedidos em breve. “O prefeito Adriano Ramos pediu celeridade e estamos agilizando no tempo hábil para garantir esses investimentos fundamentais para o desenvolvimento da cidade”, explicou.

Terreno onde serão construídos um Bavaresco e uma Havan em Paranaguá. Foto: Divulgação

Apoio da Prefeitura e expectativas

Tanto Nilton Hang quanto Beto Bavaresco elogiaram a atenção e o suporte recebidos da Prefeitura de Paranaguá. Hang destacou a coerência da equipe do Urbanismo, enquanto Bavaresco ressaltou o interesse do prefeito em encontrar soluções ágeis dentro da legalidade.

A expectativa é que ambas as lojas estejam em pleno funcionamento até o último trimestre deste ano. Os empresários mencionaram até a possibilidade de realizarem as inaugurações em datas próximas ou até mesmo em conjunto, caso os prazos sejam cumpridos conforme o planejado.

+ Leia mais: STF anula provas contra médica acusada de negligência em UTI

Este novo polo comercial não só promete diversificar as opções de compra para os moradores de Paranaguá e região, mas também se apresenta como um catalisador para o desenvolvimento econômico da área sul da cidade, potencialmente atraindo mais investimentos e melhorias para a infraestrutura local.