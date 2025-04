STF anula provas contra médica acusada de negligência em UTI

A médica Virgínia Soares de Souza consegui anular no Superior Tribunal de Justiça (STJ) 1.670 prontuários médicos. A 5ª Turma do STJ deu parcial provimento ao recurso da defesa determinando a nulidade dessas provas, ou seja, elas não poderão ser utilizadas em ações penais sobre o caso.

O colegiado entendeu que os prontuários foram obtidos de forma indevida ou abusiva, sem o devido respeito aos limites legais ou éticos, o que comprometeria sua validade e eficácia no contexto processual. A decisão não suspende ainda o processo.

Em nota, o escritório de Elias Mattar Assad, que atua na defesa de Virgínia Soares de Souza, comemorou a decisão do STJ. “Com essa decisão, a defesa obteve um significativo avanço, o que pode resultar no arquivamento de todos os procedimentos”, comunicou o escritório de advocacia.

Relembre o caso

A médica Virgínia Soares de Souza, é acusada de provocar a morte de diversos pacientes quando era chefe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), a médica agiu de maneira torpe nos casos, por se sentir “onipotente” e ter o poder de “decretar o momento da morte” das pacientes. O objetivo de Virgínia, de acordo com o MP, seria liberar leitos na UTI do hospital. Os episódios suspeitos vieram à tona em 2013, a partir de uma investigação do Núcleo de Repressão aos Crimes Contra Saúde (Nucrisa), da Polícia Civil.

A acusação considerou que sob a liderança da médica Virgínia, a equipe aplicava medicamentos bloqueadores neuromusculares, conjugados com fármacos anestésicos, que levavam pacientes naquele estado à morte. Esse grupo de medicamentos foi chamado de “kit morte” nas alegações finais. Além das aplicações dos medicamentos, a ventilação mecânica teria sido diminuída.

Em julgamentos anteriores, Virgínia foi absolvida. Em 2023, desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidiram por quatro votos a um que a médica não iria a júri popular.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉