Megaoperação em Curitiba prende dupla que fingia ser da polícia para cometer crimes

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta quinta-feira (10), dois membros de uma organização criminosa suspeita de cometer diversos homicídios em Curitiba. Eles também são investigados por se passarem por policiais para cometer os crimes. A dupla foi detida durante uma operação realizada simultaneamente em Curitiba e em Colombo e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana (RMC).

Ao todo, 80 policiais civis cumpriram 11 mandados de busca e apreensão que resultaram na localização de celulares e drogas. Dos indivíduos que eram alvos dos três mandados de prisão temporária, um foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e outro, apontado como líder do grupo, não foi localizado e é considerado foragido.

A operação contou com o apoio aéreo de um helicóptero da PCPR e o auxílio de cães de faro para reforçar a eficácia das diligências.

Assassinatos cometidos por grupo estavam ligados ao tráfico de drogas e vingança

As ordens judiciais são resultado de uma investigação de alta complexidade, conduzida ao longo de dois anos, que identificou a atuação do grupo criminoso em uma série de assassinatos ocorridos na região do bairro Abranches, entre 2022 e 2025.

Conforme apurado, os criminosos usavam roupas que simulavam fardamento policial, balaclavas e armamento pesado para praticar os delitos. Em alguns casos, sequestravam, agrediam e torturavam as vítimas antes de executá-las com extrema violência.

Segundo a delegada da PCPR Magda Marina Hofstaetter, a motivação para os homicídios está ligada a conflitos envolvendo o tráfico de drogas e também uma possível vingança motivada pela morte do pai de um dos membros do grupo criminoso.

“Estamos agindo para desmantelar e responsabilizar esse grupo criminoso, impedir novos crimes e proteger as pessoas impactadas por essas atividades criminosas. Essa ação é fundamental para fortalecer a segurança na região”, afirmou a delegada.

Crimes que teriam sido cometidos pelo grupo em Curitiba

Entre os crimes atribuídos ao grupo, está o duplo homicídio registrado em janeiro de 2022, em um lava-car na Rodovia dos Minérios. Quatro homens encapuzados e vestidos como policiais desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra duas vítimas.

Outro caso ocorreu em maio de 2023, quando um homem de 32 anos foi perseguido e morto com mais de 40 tiros por três suspeitos armados. Já em outubro de 2024, outro assassinato foi registrado no mesmo bairro: a vítima foi executada com mais de 10 disparos enquanto estava sentada em frente a um supermercado.

O crime mais recente foi em 8 de março deste ano. Um homem que caminhava pela rua foi morto a tiros por um indivíduo que fugiu logo após o ataque.

A operação teve como objetivo desarticular o grupo criminoso, interromper a cadeia de violência, melhorando a segurança nas áreas impactadas pelos crimes. A PCPR segue em diligências para localizar o foragido.

Polícia Civil do Paraná recebe denúncias anônimas

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que levem ao paradeiro do procurado. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 0800-6431-121, diretamente à equipe de investigação.