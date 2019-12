Com ventos transportando a umidade do oceano, a nebulosidade segue grande em Curitiba, e em toda a faixa mais a leste do Paraná, nessa sexta-feira (29). O dia começa com temperaturas amenas, com os termômetros na casa dos 13ºC na capital do estado. Não há previsão de chuva, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Com o passar do dia, a tendência é que as nuvens deixam de dominar a paisagem e o sol deve aparecer, principalmente no período da tarde, quando os termômetros chegam à casa dos 25ºC, a máxima prevista pro dia.

Final de semana

Com o deslocamento da frente fria e seu afastamento do Paraná, o final de semana promete sol e calor pra Curitiba. No sábado (30), a previsão do Simepar é de mínima de 15ºC, com máxima chegando aos 31ºC. No domingo (1), o quadro é semelhante, com termômetros chegando aos 32ºC de máxima.

Litoral

A previsão é similar à da capital, com a manhã dominada pela nebulosidade e a tarde de temperaturas mais elevadas e algum sol. A máxima prevista é de 26ºC, com mínima, pela manhã, na casa dos 16ºC.

O final de semana será de condições ideais para praia. Com sol predominante, os termômetros se elevam e a máxima ultrapassa os 30ºC nos dois dias.

Interior

A metade mais ao sul do estado terá a sexta e o sábado de bastante calor. Sem influência da frente fria, as regiões Oeste, Sudoeste e Sul terão sol e temperaturas de até 30ºC, em, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão.

O quadro muda no domingo, quando entra uma nova frente fria chega à região e vira o tempo. No primeiro dia da semana, a região de Foz do Iguaçu terá temperaturas altas, no começo do dia, mas a chuva deve chegar e baixar os termômetros.

Já a metade mais a norte do Paraná tem uma sexta de virada de tempo, com o dia começando ameno, na casa de 16ºC, como é o caso de Maringá, e terminando com temperaturas chegando aos 30ºC, em Paranavaí.

O sábado e o domingo serão de tempo aberto e sol na região, com temperaturas indo aos 34ºC, no domingo, em Umuarama.