Após deixar a prisão em agosto, Allana Brites, 19 anos, ataca agora de digital influencer. Em liberdade, a ré no processo de assassinato do jogador Daniel Corrêa aposta na popularidade da internet para vender roupas e acessórios femininos em uma loja virtual – a Brittesstore.

Em seu perfil oficial no Instagram, reativado há 11 semanas e com 76,2 mil seguidores, Allana aparece em restaurantes com drinques. Em outra postagem, ela está ao lado do advogado Cláudio Dalledone Júnior, que defende a família Brittes no processo de assassinato. Já o perfil da Brittesstores conta com 2,6 mil seguidores.

Entre as fotos do perfil reativado na conta pessoal está uma da festa de aniversário de 18 anos de Allana, a qual Daniel esteve presente pouco antes de ser assassinado pelo pai dela, o empresário Edison Brittes Jr. Dos sete réus do caso, apenas Edison segue preso.

Allana é acusada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menor. O julgamento ainda não tem data marcada. Em outubro, o MP-PR pediu que os sete réus do assassinato de Daniel sejam levados a júri popular. Cabe agora a decisão a juíza Luciani Regina Martins de Paula, da 1 ª Vara Criminal de São José dos Pinhais.