O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), passou na manhã desta quinta-feira (28) por uma cirurgia no Hospital Marcelino Champagnat. Após exames na quarta-feira (27), foi detectada uma hérnia na parede do abdômen do prefeito. De acordo com nota publicada no site da prefeitura no início da tarde, a cirurgia conduzida pelo médico Marco Aurélio De George transcorreu sem nenhuma intercorrência. “O prefeito está em boas condições de saúde e já em processo de recuperação”, diz a assessoria, em nota.

O primeiro boletim médico pós-operatório será apresentado às 16h pela equipe responsável pela cirurgia. Greca não vai passar o mandato ao vice Eduardo Pimentel. Ele vai despachar do quarto do hospital enquanto estiver internado.

Esta é a terceira cirurgia a qual Greca é submetido desde que assumiu a prefeitura em 2017. Há quase um ano, em dezembro de 2018, Greca ficou uma semana internado depois de cirurgia de emergência. Após uma indisposição alimentar, os médicos constataram a existência de uma hérnia umbilical estrangulada que prendia um pedaço do intestino delgado.

Em 2 de janeiro de 2017, logo apos assumir a prefeitura, Greca também precisou ser internado. Na época, o prefeito teve um problema pulmonar. Ele ficou alguns dias internado .