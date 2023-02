O tempo em Curitiba e região segue trazendo a sensação de calor abafado nesta quarta-feira (15). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a presença de nuvens deve aumentar um pouco ao longo do dia, há risco de chuva no período da tarde, mas o sol aparece.

Com o risco de chuva no período da tarde, não se descarta em Curitiba a ocorrência de temporal, com ventos fortes, raios e até granizo.

LEIA TAMBÉM:

>> Fim da ‘era dos poodles’: Curitiba tem nova raça favorita de cachorro

>> Bazar em Curitiba tem eletrodomésticos e itens para casa a partir de R$ 2

Conforme a previsão, nesta quarta, as temperaturas na capital devem variar entre 19º C e 26º C. Apesar do calor, o Simepar alerta que o dia será de “muita instabilidade no Paraná, devido ao posicionamento de uma frente fria sobre o oceano, na altura do Sul do Brasil”.

Litoral

Nas praias do Paraná, o calor também deve marcar presença nesta quarta-feira. Assim como em Curitiba, também há risco de chuva forte e isolada à tarde.

Segundo o Simepar, as temperaturas no Litoral devem variar entre 22º C e 30º C ao longo do dia.

Veja que incrível