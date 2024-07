Previsão do tempo para Curitiba neste domingo; Como fica?

Se você está pensando em passar o domingo (21) fora de casa, aproveite! Pois segundo a previsão do tempo para Curitiba este domingo deve ser de tempo bom em Curitiba, com friozinho cedo, mas aquele solzão reinando no céu com o fim do nevoeiro.

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba indica temperatura entre os 6ºC e 21ºC, uma grande amplitude térmica típica da época do ano. Friozinho cedo, calor a tarde e frio novamente a noite.

Esta previsão do tempo para Curitiba deve se repetir ao longo da semana, com previsão de solzão segunda e terça-feira. Não há previsão de chuva pelos próximos dias.

Paraná em alerta de baixa umidade

A baixa ocorrência de chuva motivou o Inmet a emitir um alerta amarelo de baixa umidade para a região norte do Paraná. Segundo o alerta, pode ocorrer umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, gerando um baixo risco de incêndios florestais e também à saúde.

